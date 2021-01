NEOS zu Bodenverbrauch: Regierung vernachlässigt eigenes Nachhaltigkeitsziel

Michael Bernhard: „Die Corona Krise darf keine Ausrede dafür sein, dass dringende Maßnahmen im Kampf gegen Bodenfraß vernachlässigt werden.“

Wien (OTS) - „Die Regierung kann von 22 im Regierungsprogramm verankerten Bodenschutz-relevanten Punkten kein einziges umgesetztes Projekt vorweisen. Ein Jahr ‚Grüne'-Umweltministerin hat also keine einzige tatsächliche Verbesserung beim Bodenverbrauch gebracht – wir sind sogar weiter Europameister im Zubetonieren und es gibt scheinbar keinerlei Willen seitens der Regierung, die Gemeinden und Länder in die Pflicht zu nehmen“, sagt NEOS-Umweltsprecher Michael Bernhard nach Bekanntwerden des aktuellen Bodenschutz-Barometers des WWF. Die Corona Pandemie dürfe nicht zur Ausrede für die Vernachlässigung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele in Österreich werden: „Die Umweltministerin, Bundeskanzler Kurz und die anderen zuständigen Ministerien müssen den Umsetzungsplan jetzt schleunigst anpassen, um die verlorene Zeit aus dem letzten Jahr aufzuholen. Es braucht zielgerichtete Maßnahmen für eine nachhaltige Strategie zur Eindämmung des überschießenden Bodenverbauchs", sagt Bernhard.

Gefahr für unsere Lebensqualität

Bernhard versucht auch noch einmal klar zu machen um was es für alle Menschen in Österreich geht: „Viele können mit den Begriffen Biodiverisät oder Bodenfraß nichts anfangen. Das Thema muss daher dringend näher an die Menschen herangebracht werden. Es braucht eine offene transparente Debatte und Maßnahmen die nachvollziehbar sind, keine Politik hinter verschlossenen Türen oder vom Rednerpult einer Pressekonferenz herunter. Es geht hier immerhin um unsere Ernährungssicherheit, um verheerende Probleme für unsere Umwelt und schlussendlich unser aller Lebensqualität. Wir NEOS werden dieses Thema deshalb weiter an die Menschen herantragen. Jetzt ist Mut zu strukturellen Reformen und ein Ende des Bauens auf grünen Wiesen gefragt.“

