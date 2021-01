„Log-In statt Lockdown“ – ein Tag in der virtuellen Realität bei „Fannys Friday Doku“

Davor im Magazin: Leben als Zeuge Jehovas, der freie Wille, Borderline-Erkrankung und Eisschwimmen

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 29. Jänner 2021, beschäftigt sich „Fannys Friday“ um 16.10 Uhr in ORF 1 mit den Zeugen Jehovas, der Herausforderung des Eisschwimmens, der Diagnose Borderline und dem freien Willen. Die anschließende „Fannys Friday Doku“ entführt zu einem Tag in der „Virtual Reality“ – ganz unter dem Motto „Log-In statt Lockdown“. ORF-1-Channelmanagerin Lisa Totzauer:

„Eigenproduzierte Dokus wie diese treffen den Zahn der Zeit und machen sichtbar, was für uns alle in einer absehbaren Zeit zum Alltag gehören wird.“

„Fannys Friday“ – Das Magazin um 16.10 Uhr

Eine Religionsgemeinschaft, die Harry Potter verbietet? Die Zeugen Jehovas. Wie ist es, dieser Gruppe anzugehören? Und wie gestaltet sich das Leben, entscheidet man sich für einen Ausstieg? Eine Reportage mit einer Aussteigerin berichtet hautnah. Fanny fragt sich außerdem: Was macht Kälte mit unserem Körper? Die Moderatorin wagt es, in eisigem Wasser zu baden. Kein einfaches Los: Eine junge Frau gibt Einblick in ihr Leben mit der Diagnose Borderline, während „Moder talking“ sich die Frage stellt: Haben wir einen freien Willen?

„Fannys Friday Doku“ – gleich im Anschluss

„Was ist das, die Wirklichkeit?“ – eine Frage, mit der der Science-Fiction Film „Matrix“ um die Jahrtausendwende ein Millionenpublikum faszinierte. Heute ist VR – die virtuelle Realität – längst angekommen. Die digitalen Welten sind glaubhafter und interaktiver als je zuvor. Punktgenau im Pandemie-Jahr hat Microsoft 2020 die gesamte Erdoberfläche in fast fotorealistischer Qualität in den virtuellen Raum gebracht. Aber die virtuelle Realität ist mehr als ein Spiel, sie ist digitales Jugendzimmer, Therapieraum, Hörsaal und Kreativwerkzeug zugleich. Eine VR-Brille dient als Eintrittskarte in diese Welt und kostet nicht mehr als eine Spielkonsole. Ein neues Medium, das wir gerade erst zu verstehen beginnen. Martin Steiner ist einen Tag lang in virtuelle Welten geflüchtet und hat dabei Menschen aus der Kreativbranche und Hirnforschung sowie einen Frosch mit ADHS getroffen. „Da VR ein fundamental neues Medium ist, das sich anschickt, viele Lebensbereiche zu verändern, ist es sehr notwendig, darüber zu berichten“, so der Redakteur zu seinen Beweggründe für die Doku. Und weiter: „Für Menschen, die noch nie eine VR-Brille ausprobiert haben, ist die virtuelle Realität schwer zu verstehen. Aber gerade in einer Phase, in der die echte Welt vielen zu wenig bietet, kann die virtuelle Welt interessant werden. Die Möglichkeiten sind dabei fast unbegrenzt – von Unterhaltung bis zu Entspannung. Aber auch Produktivität ist im virtuellen Raum möglich.“

„Die Superkräfte der Tiere“ und Staffelstart von „Ausgetrickst“ Auch nach der „Fannys Friday Doku“ geht das Programm für das junge Publikum weiter: Um 17.10 Uhr zeigt ORF 1 in „Die Superkräfte der Tiere“ mit „Meister im Abhängen“ eine neue Folge über die erstaunlichen Fähigkeiten der Tierwelt – diesmal mit Faultieren, Hunden und Glühwürmchen. Danach hat YouTube-Star und Zauberkünstler Eric Leclerc in einer neuen Folge der Magiesendung „Ausgetrickst“ (17.35 Uhr) wieder jede Menge sensationelle Tricks auf Lager. Andi Knoll ist in der originellen und witzigen Sendung wie gewohnt als Eric zu hören.

