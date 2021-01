FPÖ – Vilimsky zu EU-Impfstoffdebakel: Von der Leyen soll zurücktreten!

EU-Kommission hat Vertragsverhandlungen an sich gezogen und soll jetzt auch die Verantwortung dafür tragen

Wien (OTS) - „Die EU hat bei der Beschaffung von Corona-Impfstoff völlig versagt. Kommissionschefin von der Leyen kann sich dabei nicht vor ihrer Verantwortung drücken, sondern soll zurücktreten“, erklärte heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament.

„Die EU hinkt bei der Durchimpfung ihrer Bürger deshalb klar hinterher. Bei den aus der EU ausgetretenen Briten sind schon mehr als elf von hundert Personen geimpft. In den unter Trump viel gescholtenen USA sind es über sieben. Gar nicht zu reden von Israel, wo schon fast die Hälfte der Menschen eine Impfung erhalten hat. Die EU dagegen grundelt in diesem Vergleich weit abgeschlagen bei aktuell knapp über zwei Personen von 100 herum“, so Vilimsky.

„Die EU-Kommission hat die Verhandlungen über Impfstoffverträge an sich gezogen, obwohl sie für Gesundheitspolitik gar nicht zuständig ist. Jetzt muss sie auch die Verantwortung für das mangelnde Ergebnis tragen“, sagte der freiheitliche EU-Abgeordnete. Das Tauziehen mit AstraZeneca sei auch ein Indiz für Probleme mit den Verträgen: „Wenn keiner sagen kann, ob das Unternehmen jetzt liefern muss oder sich einfach nur bemühen muss, fragt man sich wirklich, was da ausgehandelt wurde“, so Vilimsky. „Sämtliche Impfstoff-Verträge gehören veröffentlicht, damit festgestellt werden kann, woran man jetzt eigentlich ist.“

„Wenn ein Staatenbund Milliarden für die Subventionierung von Landwirtschaft oder eine Billion für Klimaschutz ausgeben kann, aber geizig wird, wenn es um die Beschaffung von Impfstoffen geht, werden die Prioritäten ganz klar falsch gesetzt“, so Vilimsky. „Je länger die Corona-Krise und die Lockdowns andauern, desto mehr Menschen werden zu Schaden kommen und desto größer sind die Auswirkungen auf die Wirtschaft“, so Vilimsky.

