Grüne Wien/Huemer: Grüne Wien fordern Wiener Wiedereinstiegs-Studie für Pflege- und Betreuungsberufe

Wien (OTS) - „Um dem eklatanten Pflegekräftemangel besonders in der Langzeitpflege entgegen zu wirken, müssen alle Ressourcen und Möglichkeiten genützt werden", betont Barbara Huemer, Gemeinderätin der Grünen Wien. Sie fordert eine Wiener Wiedereinstiegs-Studie für Pflege- und Betreuungsberufe. Die Wiedereinstiegsstudie soll Ausstiegsmotive erforschen und Bedingungen evaluieren, unter denen bereits ausgebildete und erfahrene Pflege- und Betreuungsfachkräfte bereit wären, wieder in den aufgegebenen Beruf einzusteigen. Ein entsprechender Antrag wird in der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderates eingebracht.

„BerufsaussteigerInnen sind potentielle WiedereinsteigerInnen. Wiedereinstiege zu fördern ist eine zusätzliche Möglichkeit, die nicht ungenützt bleiben soll“, bekräftigt Huemer die Forderung nach der Studie. In die Ausbildung von Pflegefachkräften zu investieren sei unabhängig davon unbedingt notwendig. Huemer sieht Wien in diesem Bereich bereits auf einem guten Weg. „Es nützt aber nichts, wenn wir nur ans Ausbilden neuer Fachkräfte denken, wenn wir das Potential der bereits Ausgebildeten unbeachtet lassen und uns nicht dafür interessieren, wie es zum Berufsausstieg kam.“

Neben persönlichen Gründen sei zu vermuten, dass Arbeitsbedingungen, Bezahlung und strukturelle Probleme den Berufsausstieg befördern. Das lege jedenfalls Ergebnisse einer deutschen comeback Studie von ver:di nahe. Huemer: „Wenn der Pflegekräftemangel zum Teil hausgemacht ist, können wir es uns nicht leisten, länger strukturelle Probleme zu ignorieren. Wir müssen genau hinschauen und aus Fehlern lernen. Die Studie soll dahingehend Licht bringen. Man muss auch beim Pflegekräftemangel die Ursachen und nicht nur Symptome bekämpfen.“

Bis 2030 wird die Zahl der über 65-Jährigen auf mehr als 300.000 Personen anwachsen. Der Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen spricht von einem Personalbedarf für Wien von insgesamt 13.368 Vollzeitäquivalenten bzw. 16.383 Personen im Langzeitpflegebereich. Huemer: „Pflegeberufe sind wertvolle Zukunftsjobs - gerade jetzt, wo Arbeitsplätze schwinden. Der Pflegekräftebedarf in Wien ist enorm und steigt weiter. Zur Abdeckung des Steigerungsbedarfs und um anstehende Pensionierungen in den nächsten 10 Jahren zu ersetzen, bedeutet das fast 10.000 zusätzliche Pflegekräfte für Wien.“



Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at