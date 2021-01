Insolvenz-Rechtsschutz: 46,4 Millionen Euro für Betroffene gesichert

ONLINE-PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - 191 Betriebe mit mehr als 2.700 Beschäftigten schlitterten im Jahr 2020 in Oberösterreich in die Insolvenz. Die Arbeiterkammer hat die Betroffenen trotz der Corona-Pandemie von der ersten Stunde an beraten und dafür gesorgt, dass sie so schnell wie möglich zu ihrem Geld kommen. In einer Online-Pressekonferenz am Donnerstag, 04. Februar 2021 um 10 Uhr unter dem Titel

Insolvenz-Rechtsschutz: 46,4 Millionen Euro für Betroffene gesichert

ziehen wir Bilanz und erklären, was es mit der OÖ. Insolvenzstiftung und dem Corona-Härtefonds auf sich hat.

Als Gesprächspartner/-in stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Mag. Andrea Hilber, Abteilungsleiterin AK-Insolvenz-Rechtsschutz , zur Verfügung. Den Link für die Anmeldung zur Video-Pressekonferenz bekommen Sie rechtzeitig zugeschickt.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich

Mag. Michael Petermair

Kommunikation

Tel. 050/69 06-2190

michael.petermair @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at