„Bewusst gesund – Das Magazin“ am 30. Jänner: Balsam für die Kehle – Honig gegen Infekte

Außerdem um 17.30 Uhr in ORF 2: Botox gegen krankhaftes Schwitzen und Migräne

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 30. Jänner 2021, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Balsam für die Kehle – Honig gegen Infekte

Was gesundheitsbewusste Großmütter immer schon geahnt haben, konnten jetzt Forscher/innen in einer großen Metastudie auch streng wissenschaftlich feststellen: Honig hilft gegen Husten und Halsschmerzen in den meisten Fällen sogar besser als ein Antibiotikum. Fachleute wundert das wenig, schließlich sind die meisten Entzündungen in den Atemwegen nicht bakteriell, sondern viral ausgelöst. Antibiotika sind schon deshalb meist nutzlos und wegen ihrer Nebenwirkungen sogar kontraindiziert. Die Inhaltstoffe im Honig wirken nicht nur antibakteriell, sondern auch immunstärkend und antiviral. „Bewusst gesund“ hat in Oberösterreich einen Arzt besucht, der erklärt, wie man Honig am besten anwendet. Er hat dazu mehrere aufwendige Studien gemacht und ist seit seiner Jugend begeisterter Imker. Gestaltung: Christian Kugler.

Letzte Hilfe – Nervengift gegen krankhaftes Schwitzen

Schwitzen ist eine lebensnotwendige Fähigkeit unseres Organismus und schützt unseren Körper davor zu überhitzen. Produziert der Körper jedoch zu viel Schweiß, kann das zur Qual werden. Die Ursachen für Schweißausbrüche können genauso vielfältig sein wie die möglichen Behandlungsmethoden. Ob und wie behandelt wird, hängt vor allem vom Leidensdruck der Betroffenen ab. Als letzte Therapie-Möglichkeit wird in einigen Fällen auch das Nervengift Botulinumtoxin, besser bekannt unter dem Namen „Botox“, eingesetzt. Gestaltung: Denise Kracher.

Botulinumtoxin gegen Migräne

Botox wird vor allem in der ästhetischen Medizin eingesetzt. Da es Muskeln lähmt, lässt es u. a. Falten im Gesicht kurzfristig glatter erscheinen. Diese lähmende Wirkung kann auch helfen, Migräneanfällen vorzubeugen. Diese treten meist plötzlich und heftig auf. Manche Menschen haben nur ab und zu einen Migräneanfall, andere leiden an mehreren Tagen im Monat darunter. Viele wünschen sich daher eine Behandlung, um die Anfälle gleich zu Beginn zu stoppen bzw. gänzlich zu verhindern. In welchen Fällen Spritzen mit Botulinumtoxin helfen können und mit welcher Wirkung zu rechnen ist, erklärt Dr. Sabine Maier.

Bitter macht lustig – Unterstützung für die Leber

Die Leber hat mehr als 500 Aufgaben in unserem Körper zu erfüllen. Unter anderem filtert sie täglich 2.000 Liter Blut und produziert einen Liter Gallensaft für die Fettverdauung. Ist die Leber chronisch überfordert, merken das die Betroffenen meist nicht. Da Lebererkrankungen keine Schmerzen verursachen, werden sie meist erst in einem fortgeschrittenen Stadium erkannt. Doch bevor es durch falsche Ernährung oder schlechte Angewohnheiten zu einer Fettleber kommt, gibt es viele Möglichkeiten, die Leber bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Gestaltung: Steffi Zupan.

Krebsvorsorge

Seit Ausbruch von COVID-19 trauen sich viele Menschen aus Angst vor einer Ansteckung nicht oder nur im Notfall in Arztpraxen oder Spitäler. Bereits im ersten Lockdown haben Mediziner/innen davor gewarnt, dass dadurch bösartige Erkrankungen wie Krebs in vielen Fällen nicht oder nur sehr spät entdeckt werden. Prof. Siegfried Meryn nimmt den internationalen Weltkrebstag zum Anlass, um heuer besonders auf die Möglichkeit der Vorsorgeuntersuchungen hinzuweisen. Gerade während der Corona-Pandemie ist es wichtig, diese wahrzunehmen.

