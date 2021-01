Bundesjugendvertretung: Menschenunwürdige Asylpolitik sofort beenden!

BJV kritisiert Abschiebung von Kindern

Wien (OTS) - Die aktuellen Ereignisse um die Abschiebung mehrerer Kinder aus Österreich kritisiert die Bundesjugendvertretung (BJV) scharf: „Kinderrechte werden von der Bundesregierung ohne Scham mit Füßen getreten. In Österreich geborene Kinder und ihre Familien wurden heute nach mehr als zehn Jahren aus ihrem Leben gerissen anstatt Möglichkeiten, wie humanitäres Bleiberecht, in Betracht zu ziehen. Gerade in der Pandemie ist dieses Vorgehen mehr als beschämend und menschenunwürdig“, erklärt BJV-Vorsitzende Caroline Pavitsits und fordert, Kinderrechte endlich einzuhalten.

Im Asylwesen braucht es dringend große Veränderungen auf gesetzlicher Ebene, um Kinder und ihre Familien vor solchen Eingriffen des Staates zu schützen, so Pavitsits weiter. Die BJV spricht sich für eine Liberalisierung der Staatsbürgerschaft aus und fordert für Kinder, deren Eltern rechtmäßig und längerfristig in Österreich niedergelassen sind, die Staatsbürgerschaft per Geburt zu erhalten.

Kinderrechte müssen auch über Staatsgrenzen hinweg eingehalten werden: „Die UN-Kinderrechtskonvention gilt für alle Kinder, auch für Kinder auf der Flucht! Kinder und ihre Familien müssen endlich aus den katastrophalen Lagern in Griechenland und Bosnien rausgeholt werden. Österreich hat genug Platz - sowohl für Kinder, die hier bereits leben, als auch für Kinder, die auf der Flucht sind“, erklärt BJV-Vorsitzender Derai Al Nuaimi. Die BJV fordert die Aufnahme von mindestens 200 geflüchteten Menschen in Österreich.

Weiters unterstützt die BJV den Offenen Brief ihrer Mitgliedsorganisation Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs mit dem Appell an den Bundespräsidenten und die Bundesregierung, die Flüchtlingslager sofort zu evakuieren.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Anna Pranic

Öffentlichkeitsarbeit

01 214 44 99 - 15 // 0676 880 11 1141

presse @ bjv.at