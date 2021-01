Nepp: „NEOS ist mit Kontrollanspruch angetreten und hat als Wurmfortsatz der SPÖ geendet.“

Bildungssysteme gehören geöffnet und die Schulen wieder aufgesperrt

Wien (OTS) - In der heutigen Aktuellen Stunde des Wiener Gemeinderates meldete sich Wiens FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, zu Wort. Nepp übte Kritik an der „Selbstaufgabe der NEOS“, die „voll und ganz im Sozialismus aufgegangen“ seien.

"Wenn ein Bildungssystem von Anfang an fehlerhaft ist, wird dieses System durch Verfestigung dieser Mängel nicht verbessert“, führt Nepp an.

Kinder und Eltern würden unter den Lockdown-Maßnahmen massiv leiden: „Homeschooling funktioniert in den allermeisten Fällen nicht. Nicht jede Wienerin und Wiener besitzt eine Villa in Kitzbühel oder am Arlberg, wo jedes Kind über einen eigenen Schreibtisch, Laptop und Zimmer verfügt. Der durchschnittliche Wiener lebt auf 50 Quadratmetern, leidet unter dem Eingesperrtsein und ist mit der Bewältigung der Homeschooling-Herausforderungen vollkommen überfordert.“

Das Grundübel der Wienerinnen und Wiener heiße „Lockdown“. „Hier greift die rot-pinke Stadtregierung nicht ein und bildet auch keinen Gegenpol zum Corona-Maßnahmenwahnsinn der türkis-grünen Bundesregierung. Der Lockdown und das damit einhergehende Leid der Familien gehört beendet und die Schulen sofort geöffnet“, fordert Nepp abschließend. (Schluss)

