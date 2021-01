Karneval-Fieber in Entenhausen - Donald Duck und Annette Frier im Lustigen Taschenbuch Mundart Kölsch (FOTO)

Berlin (ots) - Da werden die Jecken jeck: Den berühmten Kölner Karneval gibt es dieses Jahr doch - und zwar in Entenhausen. Denn der vierte Band der beliebten Mundart-Reihe des Walt Disney Lustiges Taschenbuch verschlägt Donald Duck in die Hauptstadt der Narren. Schauspielerin Annette Frier unterstützt die Redaktion und bringt den Comic als "kölsche Mädche Zannette Zier" samt Entenschnabel und vollständig "duckifiziert" zum Strahlen.

Nach den Erfolgen der LTB Mundart-Bände Münchnerisch, Berlinerisch und Wienerisch erscheint ab dem 8. Februar die erste Ausgabe auf Kölsch. Ein Muss für jeden LTB-Liebhaber und Fan der ganz großen Kult-Events.

Annette Frier ist begeistert: "Hammer! In Entenhausen ist einfach alles möglich! So müssen die Jecken also doch nicht ganz auf Karneval verzichten! An der Seite der wohl berühmtesten Ente der Welt losse mer dä Dom ausnahmsweise nit en Kölle, sondern ziehen ihn einfach im Schlepptau quer durch Entenhausen! Wie genial ist das denn bitte schön?"

Und neben ihrer Rolle als "Zannette Zier" in der Geschichte "Da Kölsche Festelovend trick öm" hat die gebürtige Kölnerin Frier der Redaktion mit viel Spaß beim Übersetzen über die Schulter geschaut. Zum Beispiel in der passenden Story "Eine Serie setzt sich durch" (Kölsch: "En Serie setz sich durch"), in der sich alles um Film und TV dreht und Donald Duck selbst Drehbücher schreibt. Aus seiner Feder entsteht eine spannende Serie, die aber bei den großen TV-Produzenten des Landes keinen Zuspruch findet. Kurzerhand werben Donalds Neffen im "Entnet" auf "Youduck" für seine neue Krimiserie. Eine clevere Idee, die zum Erfolg führt, und am Ende erhält er frischgebackene Drehbuchautor vielleicht sogar den Preis der "Goldenen Ente" ...

Insgesamt gibt es acht Kapitel Lesespaß, verteilt auf 96 Seiten. Das LTB Mundart Kölsch (4, 99 EUR) erscheint ab dem 8. Februar im Handel und online im Egmont Shop. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.lustiges-taschenbuch.de

Für Rezensions- und Verlosungsexemplare sowie bei Fragen an und zu "Zannette Zier" wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

