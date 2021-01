Mercedes von Nationalteam- und RB Salzburg-Tormann Cican Stankovic auf willhaben

Prominenter Vorbesitzer: Mercedes-Benz C 63 AMG S Coupé steht zum Verkauf

Salzburg (OTS) - Fußball-Liebhaber finden auf willhaben derzeit einen ganz besonderen Wagen. Ein top ausgestatteter Mercedes-Benz C 63 AMG S Coupé mit 510 PS wird zum Verkauf angeboten.

Der Vorbesitzer des schnittigen Flitzers ist mindestens so sportlich wie das Auto selbst. Es handelt sich hierbei um FC Red Bull Salzburg Goalie Cican Stankovic. Der Keeper war schon in mehr als 100 Pflichtspielen für die Salzburger im Einsatz, von der Bundesliga bis hin zur UEFA Champions League. Auch ÖFB-Teamchef Franco Foda vertraute in der EM-Quali bereits auf die Stärken des 28-Jährigen.

Der Mercedes mit Erstzulassung 06/2018 sowie rund 17.000 km auf dem Tacho wird vom Autohaus Lucars aus Salzburg angeboten und ist in einem neuwertigen Zustand. Beim Kauf des Sportwagens gibt es sogar ein handsigniertes Fantrikot dazu.

Der Neupreis des Autos betrug laut Anzeige € 149.000, der Angebotspreis ist nun mit 83.510 € angegeben.



> Zum Promi-Auto geht’s hier

