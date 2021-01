Kontakt halten trotz Corona: Projekt BEI DIR & BEI MIR

Pilotprojekt von Wiener Hilfswerk, Uniper Care Europe und Social City Wien bringt Menschen digital über das TV-Gerät zusammen

Wien (OTS) - In Kontakt bleiben trotz Corona und Einschränkung der Mobilität? Das Projekt BEI DIR & BEI MIR macht es einfach und unkompliziert ­– über TV. Interessierte Personen erhalten eine Box, die mit dem Fernsehgerät verbunden wird. Über diese können sie telefonieren und sehen dabei die angerufene Person auf dem Fernsehgerät. Diese kann aus der eigenen Familie oder Bekanntschaft kommen. Auch Freiwillige des Wiener Hilfswerks stellen sich zur Verfügung.

Die Box macht es zudem möglich, dass sich Teilnehmende zu einem beliebigen Zeitpunkt am TV-Bildschirm Videos und Fotos gemeinsam ansehen können. Zunächst werden diese Inhalte vom Wiener Hilfswerk bereitgestellt. Es ist aber auch möglich, eigene Fotos von oder mit Familienangehörigen zu teilen.

Wenn Teilnehmende wollen, verbindet sie die Box über den Bildschirm des Fernsehgeräts auch mit Gruppen, Veranstaltungen und Treffen, zum Beispiel in einem Nachbarschaftszentrum des Wiener Hilfswerks.

Das Projekt wird bis Ende August finanziell gefördert. Daher ist die Teilnahme für alle Interessierten kostenfrei.

Begleitende Unterstützung

Eine Mitarbeiterin des Wiener Hilfswerks steht während des gesamten Projekts als Ansprechperson für alle Anliegen der Teilnehmenden zur Verfügung. Bei technischen Problemen kann ein Mitarbeiter von Uniper Care kontaktiert werden.

Technische Umsetzung

Unter Einhaltung aller Corona-Sicherheitsmaßnahmen wird die Uniper Care-Box an das Fernsehgerät angeschlossen und eine Kamera auf das Fernsehgerät montiert. Die mitgelieferte Fernbedienung funktioniert wie ein Telefonhörer. Abschließend wird die Funktionsweise und Bedienung des Systems erklärt.

Technische Voraussetzungen

Für den Betrieb der UNIPER-CARE-Box ist ein Fernsehgerät mit HDMI-Steckplatz erforderlich. Die Box funktioniert über das Internet. Falls kein Internetzugang vorhanden ist, kann für die Dauer des Pilotprojekts ein kostenloser Zugang zur Verfügung gestellt werden.

Datensicherheit

Die Uniper Care Europe GmbH garantiert die Sicherheit der Daten, die nur innerhalb des Projekts genutzt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Idee aus den Nachbarschaftszentren

Das Projekt baut auf der Arbeit der Hilfswerk Nachbarschaftszentren auf. Durch vielfältige Angebote der Zentren wird ein erster wichtiger Zugang zu den Zielgruppen geschaffen, die für das Projekt gewonnen werden sollen.

Kontakt

Anna Mautner / Mitarbeiterin des Wiener Hilfswerks im Nachbarschaftszentrum Josefstadt, Projektmitarbeiterin BEI DIR & BEI MIR

M: +43 664 6189673, E: anna.mautner @ wiener.hilfswerk.at

W: www.nachbarschaftszentren.at





Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) rund 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Stockhammer / Wiener Hilfswerk Unternehmenskommunikation

T: +43 1 512 36 61-1455, E: thomas.stockhammer @ wiener.hilfswerk.at

W: www.wiener.hilfswerk.at