Lkw-Kettenpflicht auf 12 Strecken in Niederösterreich

Räum- und Streueinsätze im Gange

St. Pölten (OTS) - Auf den Fahrbahnen der Landesstraßen B und L gibt es am heutigen Donnerstag im gesamten Bundesland Niederösterreich überwiegend salznasse Fahrbahnen bzw. gestreute Schneefahrbahnen. Im Alpenvorland und in den Bereichen des Wienerwaldes muss mit matschigen Fahrbahnen und Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind im Gange.

Kettenpflicht besteht für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Ochsattel, den Rohrersattel und das Gscheid, der B 23 über den Lahnsattel, der L 134 von Gutenstein bis Schwarzau im Gebirge, der L 5217 zwischen Morigraben / Kirchberg und Lilienfeld, der L 4188 und der L 4189 im Bereich Hohe Wand, der L 5303 von Hürm bis Schlatzendorf, der L 7283 im Bereich Dorfstetten und der L 7280 von Ysper bis St. Oswald. Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen müssen auf der L 175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze Schneeketten anlegen. Aufgrund von Hochwasser gesperrt ist der Grenzübergang in die Slowakei auf der L 3016 bei Angern an der March.

Im Raum Haag, St. Peter in der Au, Ottenschlag und Persenbeug kommt es stellenweise zu leichten Schneeverwehungen. Im Raum Blindenmarkt und Persenbeug gibt es abschnittsweise Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 50 und 70 Metern. Die Temperaturen bewegten sich heute am Morgen von -5 Grad Celsius in Gloggnitz und +1 Grad Celsius in Tulln, Kirchberg, Melk, St. Peter in der Au und Atzenbrugg. Die Neuschneemengen belaufen sich im Waldviertel (Persenbeug, Spitz, Zwettl) und im Weinvierte (Eggenburg, Ravelsbach) auf jeweils bis zu zwei Zentimeter und im Mostviertel (Kirchberg, Gaming, Waidhofen an der Ybbs) und im Industrieviertel (Gloggnitz, Neunkirchen) auf jeweils bis zu fünf Zentimeter.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at

