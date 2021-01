Vakrangee Limited in den Bloomberg Gender-Equality Index 2021 aufgenommen

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Vakrangee Limited ist stolz darauf, dass wir die Ehre haben, Teil des diesjährigen Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) zu sein. Der GEI ist 380 Unternehmen stark, die 44 Länder auf der ganzen Welt repräsentieren und sich für eine gleichberechtigte und integrative Arbeitswelt einsetzen. Der Bloomberg GEI 2021 umfasst 380 Unternehmen aus aller Welt mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt 14 Billionen US-Dollar. Der durchschnittliche GEI-Gesamtwert liegt bei 66 %, Vakrangee hat jedoch 70,86 % erreicht.

Dazu sagte Herr Dinesh Nandwana, MD & Group CEO, Vakrangee Ltd.:"Wir sind sehr stolz darauf, dass Vakrangee anerkannt und in den Bloomberg Gender-Equality Index 2021 aufgenommen wurde. Diese Anerkennung spiegelt unser Engagement für Gleichberechtigung und Transparenz wider.

Vakrangee war schon immer ein verantwortungsbewusstes und soziales Unternehmen. Die Gleichstellung der Geschlechter ist grundlegend für unsere Philosophie und Kern-DNA, ein sozialer Gleichmacher zu sein. Wir sind bestrebt, eine Arbeitsplatzkultur mit Gender Diversity aufzubauen und glauben, dass dies der Kern für den Erfolg und das Wachstum unseres Unternehmens ist."

Der GEI bringt Transparenz in die geschlechtsspezifischen Praktiken und Richtlinien von börsennotierten Unternehmen und erweitert die Bandbreite der für Investoren verfügbaren Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten (ESG). Die umfassende, transparente GEI-Scoring-Methode ermöglicht es Anlegern, die Leistung von Unternehmen zu bewerten und mit anderen Branchen zu vergleichen.

Der Index misst die Gleichstellung der Geschlechter anhand von fünf Säulen: weibliche Führung, Talent-Pipeline, gleiche Bezahlung und geschlechtsspezifische Lohngleichheit, integrative Kultur, Richtlinien gegen sexuelle Belästigung und frauenfreundliche Marke.

"Die in 2021 GEI aufgenommenen Unternehmen erweitern das ESG-Datenuniversum um geschlechtsspezifische Daten, die von Investoren heute gefordert werden", sagte Peter T. Grauer, Chairman von Bloomberg.

Durch die Offenlegung geschlechtsspezifischer Kennzahlen unter Verwendung des GEI-Rahmens haben sich die in den GEI 2021 aufgenommenen Unternehmen dazu verpflichtet, einen umfassenden Einblick in ihre Investitionen in die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz und in den Gemeinden, in denen sie tätig sind, zu geben und damit die Messlatte für das, was von anderen Unternehmen derselben Branche erwartet werden sollte, höher zu legen. Vakrangee wurde in den diesjährigen Index aufgenommen, weil sie die von Bloomberg festgelegten globalen Schwellenwerte erreicht oder überschritten hat, die ein hohes Maß an Offenlegung und Gesamtleistung in den fünf Säulen des Rahmenwerks widerspiegeln.

Informationen zu Vakrangee Limited (BSE: 511431) (NSE: VAKRANGEE)

Vakrangee wurde 1990 gegründet und ist ein einzigartiges, technologieorientiertes Unternehmen, das sich auf den Aufbau von Indiens größtem Netzwerk von Einzelhandelsgeschäften auf der letzten Meile konzentriert, um den unversorgten ländlichen, halbstädtischen und städtischen Märkten Bank- und Finanzdienstleistungen, Geldautomaten, Versicherungen, E-Governance, E-Commerce und Logistikdienste in Echtzeit anzubieten. (www.vakrangee.in )

