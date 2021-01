NÖAAB Landesobfrau Teschl-Hofmeister: „Mehr Sicherheit und Geld im Home-Office“

Heute wurden die neuen Regelungen zum Home-Office präsentiert. Der NÖAAB hat bereits 2020 seine Ideen dazu eingebracht.

St. Pölten (OTS) - „Speziell jetzt in der Krise, aber auch danach, ist Home-Office für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein großes Thema. Wir haben unsere Ideen im Dezember an den Bund übermittelt, dabei haben arbeitsrechtliche Regelungen und die steuerliche Absetzbarkeit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine große Rolle gespielt. Im Rahmen der Werbekosten können bis zu 600 Euro abgesetzt werden. Außerdem war es uns besonders wichtig, dass es bei allen Regelungen zu keiner Verschlechterung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommen darf, auch das wurde bei der neuen Regelung hervorragend umgesetzt. Jedes Unternehmen und jeder Betrieb haben Besonderheiten, deshalb freut es mich, dass es nach wie vor möglich ist, sich individuelle Lösungen auszumachen. Vor allem die Betriebsrätinnen und Betriebsräte können einen großen Beitrag leisten, zu diesem Thema eine Betriebsvereinbarung umzusetzen. Darin können die wichtigsten Fragen individuell geregelt werden. Auch dass der Unfallschutz dauerhaft gelten soll, war einer dieser Wünsche, die wir weitergegeben haben, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Home-Office mehr Sicherheit zu bieten. Es freut mich, dass so viele unserer Anliegen in der neuen Home-Office Regelung übernommen wurden“, so NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister.

Einen Leitfaden, welche Fragen in Betriebsvereinbarungen geregelt werden sollen, finden Sie auf der Homepage des NÖAAB.

