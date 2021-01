Endlich: Regelung für Home Office ist da!

Fritz Pöltl (FCG-ÖAAB): „Nach 11 Monaten Pandemie und dem 3. Lockdown herrscht nun endlich Rechtssicherheit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer!“

Wien (OTS) - Der neue Arbeitsminister Martin Kocher hat Wort gehalten und hat schon wenige Tage nach seinem Amtsantritt die Regelungen für Arbeiten im Homeoffice präsentiert. Erleichtert zeigen sich darüber die Wiener Christgewerkschafter, die seit Monaten diese Festschreibungen auch verlagt haben. „Damit herrscht – auch wenn es sehr lange gedauert hat – endlich Rechtssicherheit für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, sagt Fritz Pöltl, der FCG-ÖAAB-Fraktionsvorsitzender in der AK-Wien. Der Wiener FCG-Vorsitzender Thomas Rasch ergänzt: „Nach der Kurzarbeit ist die ausverhandelte Regelung für das Home Office ein neuerlicher Beweis dafür, dass die Sozialpartnerschaft funktioniert“.

Die neue Regel

Die Regelung an Kürze: Homeoffice muss freiwillig sein und auf einer Betriebsvereinbarung beruhen. Entstehen Arbeitnehmern Kosten, so sind diese zu ersetzen. Die festgeschriebenen Arbeitszeiten am Arbeitsplatz gelten auch für die Arbeit von zu Hause. Ein Freibrief für Nacht- und Wochenend-Arbeit sowie für eine dauernde Erreichbarkeit darf durch Homeoffice nicht gegeben sein. Der Unfallversicherungsschutz ist jetzt auch bei der Heimarbeit auf Dauer garantiert.

Steuerlich

„Es ist auch die Möglichkeit der steuerlichen Absetzbarkeit von Aufwendungen durch die Arbeitnehmer vorgesehen, auch wenn diese äußerst gering ausgefallen ist und noch verbessert werden muss“, ergänzt dazu der Wiener FCG GPA-djp-Vorsitzende Peter Gattinger. Die Regelung sieht nur Abschreibungen von 3 Euro pro Tag und höchstens 300 Euro pro Jahr vor. Bundesdeutsche Arbeitnehmer können doppelt so hohe Beträge abschreiben. An den Steuerfragen spießte sich zuletzt auch die Umsetzung des bereits vor Weihnachten ausverhandelten Homeoffice-Paketes. Ein Anfang ist jedenfalls jetzt gemacht! Er bedarf nur noch der Beschlussfassung im Parlament!

