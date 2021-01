Volkshilfe NÖ: Unterstützung für SchülerInnen

Forderung nach Einbindung von Trägerorganisationen von Horten und schulischer Nachmittagsbetreuung bei zusätzlichen Fördermitteln

Wiener Neustadt (OTS) - „Wir begrüßen das 200-Mio-Euro-Förderpaket der Bundesregierung für die Schulen“, so der Präsident der Volkshilfe Niederösterreich Prof. Ewald Sacher, „denn allen Kindern, unabhängig von deren finanziellem Hintergrund, muss Unterstützung angeboten werden. Vor allem armutsbetroffene Kinder leiden unter der Corona-Krise und haben so geringere Bildungschancen.“

Die Volkshilfe Niederösterreich unterstützt Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich mit einem breiten Angebot. „In Zusammenarbeit mit den Gemeinden betreiben wir 38 Schülerhort-Gruppen an 15 Standorten in Niederösterreich. Dort haben Kinder von der professionellen Hausübungsbetreuung bis zur Bewegung im Garten, alle Möglichkeiten. In Zusammenarbeit mit den Schulen bieten wir zusätzlich an 35 Schulstandorten schulische Nachmittagsbetreuung an", erklärt Sacher.

"Die Volkshilfe als erfahrene Anbieterin fordert, auch Trägerorganisationen von Horten und schulischen Nachmittagsbetreuungen in die zusätzlichen Fördermittel einzubinden, damit eine bessere Unterstützung der Schülerinnen und Schüler möglich ist", so Sacher.



Das Lernservice CLEVER FOREVER der Volkshilfe hilft Schülerinnen und Schülern bei Lernschwierigkeiten und ermöglicht gezielte fachliche Unterstützung, von der Volksschule bis zur Matura – auch online. Lehrlinge, die sich in der Berufsschule schwer tun, werden von den JobberaterInnen des Lehrlingscoachings unterstützt.

„Das Angebot für Schülerinnen und Schüler wird sehr gut angenommen“, informiert der Geschäftsführer der Volkshilfe NÖ / SERVICE MENSCH GmbH, „wir haben Vorsorge getroffen, dass jedes Kind, das Unterstützung benötigt, diese in der jeweiligen Einrichtung, d.h. Hort oder schulische Nachmittagsbetreuung, auch erhält.“

Weitere Infos zu Angeboten für Kids & Family:

Service-Hotline 0676 / 8676 oder www.noe-volkshilfe.at/kids

Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Niederösterreich / SERVICE MENSCH GmbH

Beatrix Dunkl

02622 / 82200-6920

beatrix.dunkl @ noe-volkshilfe.at

http://www.noe-volkshilfe.at