AK NÖ-Wieser: Home-Office-Einigung bringt wichtige Klarheit für ArbeitnehmerInnen

St. Pölten (OTS) - Die Einigung über die gesetzliche Home-Office-Regelung ist ein großer Erfolg der Sozialpartner. „Damit sind wichtige und klare Rahmenbedingungen für alle Beteiligten geschaffen worden“, so Arbeiterkammer Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser. Es ist klargestellt, dass der Arbeitgeber digitale Arbeitsmittel wie Laptop, Handy und auch WLAN bereitstellen muss. Ansonsten ist ein Kostenersatz zu leisten.



Auch die Freiwilligkeit, im Home-Office zu arbeiten, ist nun sichergestellt. Home-Office bleibt weiterhin Vereinbarungssache und muss in Zukunft schriftlich festgehalten werden. Niemand kann gezwungen werden, im Home-Office zu arbeiten. Auch für Fragen der Unfallversicherung und steuerlichen Geltendmachung liegen nun tragfähige Ergebnisse im Sinne der ArbeitnehmerInnen auf dem Tisch. „Es ist erfreulich, dass die Bundesregierung die konstruktiven Lösungen der Sozialpartner bestätigt hat“, so Wieser.





Rückfragen & Kontakt:

Gernot Buchegger, MA

Pressesprecher des Präsidenten

057171/21121 bzw. 0664/8134801

gernot.buchegger @ aknoe.at