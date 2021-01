Eucure Biopharma, Tochtergesellschaft von Biocytogen, meldet ersten Patienten in Phase I in Anti-CTLA4-Studie in China

Boston und Beijing (ots/PRNewswire) - Eucure Biopharma, eine Tochtergesellschaft von Biocytogen, gab die erste Patientenaufnahme für eine klinische Phase-I-Studie in China bekannt, in der die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und vorläufige Wirksamkeit seines monoklonalen Anti-CTLA4-Antikörpers (YH001) bei Patienten mit soliden Tumoren untersucht wird.

Im Mai 2020 leitete Eucure Biopharma in Australien eine erste Phase-I-Dosis-Eskalationsstudie mit YH001 bei fortgeschrittenen soliden Tumoren am Menschen ein. Eine Run-in-Periode diente der Erforschung der Sicherheit und Verträglichkeit von eskalierenden Dosen der YH001-Monotherapie, gefolgt von vier Behandlungszyklen mit YH001 in Kombination mit fest dosiertem Toripalimab (einem Anti-PD-1-Antikörper). In den ersten vier Kohorten wurden keine unerwünschten Ereignisse (AE) des Grades 3 oder höher beobachtet, was für ein günstiges Sicherheitsprofil spricht.

Die Phase-I-Studie in China wird die Sicherheit und erste Effizienz von YH001 als Einzelwirkstoff bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren untersuchen. Der leitende Prüfarzt ist Professor Cai-Cun Zhou, Direktor der Abteilung für Onkologie am Shanghai Pulmonary Hospital. Die Studie wird in Zusammenarbeit mit Professor Yongsheng Wang am West China Hospital und Professor Tongtong An am Peking University Cancer Hospital durchgeführt.

Dr. Yuelei Shen, CEO von Biocytogen und Eucure Biopharma, sagte, dass die Aufnahme des ersten Patienten für die Behandlung mit YH001 in China "ein weiterer wichtiger Meilenstein für Eucure Biopharma sein wird". "Es ist die Mission von Eucure Biopharma, die neuesten globalen therapeutischen Konzepte und neuen Medikamente für chinesische Patienten zur Verfügung zu stellen, wobei wissenschaftliche Innovation und das Wohlergehen der Patienten für uns oberste Priorität haben. Wir hoffen, diese Gelegenheit nutzen zu können, um unsere Zusammenarbeit mit einheimischen Experten zu verstärken, um das Geschäft von Biocytogen/Eucure Biopharma in China erfolgreich auszubauen."

Informationen zu YH001

YH001 ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper gegen das Anti-Zytotoxische T-Lymphozyten-assoziierte Antigen 4 (CTLA-4), der die durch CTLA-4 vermittelte Immunsuppression aufhebt und die T-Zell-vermittelte Antitumor-Immunantwort verstärkt. YH001 kann die Antikörper-abhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC) und die Komplement-abhängige Zytotoxizität (CDC) auslösen, um CTLA-4 exprimierende Zellen, insbesondere regulatorische T-Zellen, zu entfernen, um verschiedene Tumore zu behandeln. YH001 hat in den humanisierten Mausmodellen von Biocytogen eine ausgezeichnete Affinität, Sicherheit und In-vivo-Wirksamkeit gezeigt.

Informationen zu Eucure Biopharma

Eucure Biopharma ist ein Biotechnologieunternehmen mit umfangreicher Erfahrung in der Entdeckung und klinischen Entwicklung neuer Medikamente. Eucure konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Antikörper-Medikamente mit eigenständigen geistigen Eigentumsrechten. Durch die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und starke klinische Assets hat Eucure Biopharma eine starke präklinische und klinische Pipeline für mehr als zehn Targets aufgebaut. Derzeit wurden zwei Produkte in den USA und China für klinische Studien zugelassen. In Australien sind drei Produkte in die klinische Phase I eingetreten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.eucure.com/en/.

Informationen zu Biocytogen

Biocytogen ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das ein umfassendes Portfolio an Produkten und präklinischen Dienstleistungen anbietet, darunter In-vivo/In-vitro-Pharmakologie, die Generierung von Tiermodellen und die Entdeckung therapeutischer Antikörper unter Verwendung seines Vorzeigemodells RenMab(TM). Biocytogen arbeitet weltweit mit Partnern zusammen, um die Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.biocytogen.com.

Rückfragen & Kontakt:

Eucure Biopharma

Yuanyuan Li

yuanyuan.li @ bbctg.com.cn

Biocytogen

Jenna Frame

frame @ biocytogen.com