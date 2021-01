Aviso: Morgen PK Anschober, Bergthaler, Popper zu Corona-Mutationen

Pressekonferenz: Aktuelle Erkenntnisse zur Verbreitung der

Coronavirus Mutanten in Österreich



Im Rahmen eine Pressekonferenz informiert Gesundheitsminister Rudi

Anschober gemeinsam mit Andreas Bergthaler (CEMM) und

Simulationsexperten Niki Popper über neue Erkenntnisse zur

Verbreitung der Coronavirus Mutanten und die Ergebnisse von Analysen

von Abwässern in Kläranlagen.



Es informieren:

- Rudi Anschober, Gesundheitsminister

- Dr. Andreas Bergthaler, CeMM Forschungszentrum für Molekulare

Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

- Dr. Niki Popper, Simulationsforscher an der TU Wien



Datum: 28.1.2021, um 08:30 Uhr



Ort:

Sozialministerium Gobelin-Saal 1. Stock, bitte Eingang

Sozialministerium benützen

Stubenring 1, 1010 Wien



