NEOS Wien/Ornig: Wiener Clubs und Diskotheken stehen vor großen Herausforderungen

Markus Ornig: „Die Zeiten sind schwierig, die Stadt Wien hilft mit einem Fördertopf über € 3 Millionen und unterstützt mit neu aufgestellter Vienna Clubcommission.“

Wien (OTS) - Seit fast einem Jahr ist es dunkel in den Wiener Clubs und die Lage der Betreiber ist weiterhin mehr als prekär. „Durch das schlechte Corona Management der Bundesregierung haben die Clubs und Veranstalter trotz innovativer Sicherheitskonzepte und Teststrategien weiterhin keine Planungssicherheit und die Förderungen kommen in der wohl am härtesten betroffenen Sparte nicht an. Zum Feiern ist in der Szene gerade wohl niemanden“, weist Markus Ornig, Clubkultursprecher der NEOS Wien auf die schwierige Situation der Clubbetreiber hin.

Um der schwer angeschlagenen Branche unter die Arme zu greifen, hat die Stadt Wien in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsagentur Wien 3 Millionen Euro an Fördergeldern bereitgestellt. „Ich hoffe, dass die Wiener Clubs diese niederschwellige Förderung in Anspruch nehmen. 70% der möglichen Fördersumme können ja als Acconto ausgeschüttet werden und helfen sofort in der Liquidität. Die Wiener Clubkultur ist fixer Bestandteil unseres Soziallebens und muss nicht nur erhalten, sondern auch für die Zukunft weiterentwickelt werden. Hierbei wird die in der rot-pinken Fortschrittskoalition beschlossene und neu aufgestellte Vienna Clubcommission unterstützen“, schließt Ornig.

