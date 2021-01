Kocevar: Grüne tragen Privatisierungs-Fetischismus der ÖVP mit

Nein zum Verkauf der Dienstwohnungen des Landes NÖ

St. Pölten (OTS) - „Offenbar befinden sich die Grünen auch in Niederösterreich im vorauseilenden Regierungs-Gehorsam, dass sie den Privatisierungs-Fetischismus der ÖVP bei den Dienstwohnungen des Landes NÖ mittragen“, kommentiert SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar die Aussagen der Grünen Landessprecherin. Der Rechnungshof hat weder in seinem Bericht von 2014 noch 2018 eine Empfehlung ausgesprochen, dass die Wohnungen privatisiert werden sollen – aber sehr wohl kritisiert, dass es eine fehlende Strategie zu den Wohnungen des Landes NÖ gibt.

Die SPÖ NÖ lehne den Verkauf grundsätzlich ab, weil es von zentraler Bedeutung sei, dass der Bedarf an Wohnmöglichkeiten für die knapp 40.000 Landesbediensteten gedeckt sei, erklärt Kocevar: „Viele Menschen, die etwa im Krankenpflegebereich oder in Betreuungszentren arbeiten, wären froh über eine Wohnmöglichkeit nach verrichtetem Dienst. Gerade in Zeiten der Pandemie, wo Dienstpläne oft sehr kurzfristig zustande kommen, gewinnen diese Wohnungen noch mehr an Bedeutung. Wohnungen, die nicht mehr gebraucht werden, sollten ebenfalls nicht billigst verscherbelt werden, sondern gezielt für Soziales und Junges Wohnen adaptiert werden.“ Die Politik habe hier Verantwortung für die NIederösterreicherInnen, sagt Kocevar: „Aber den Teil mit der Verantwortung vergessen ÖVP und Grüne nur allzu oft!“

