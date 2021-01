SPÖ-Novak: #WeRemember bedeutet auch aktiver Kampf gegen das Vergessen!

Im Rahmen der globalen #WeRemember Kampagne zum Holocaust Gedenktag ermahnt SPÖ-Landesparteisekretärin und LAbg. Barbara Novak, BA die Gräueltaten des NS-Regimes niemals zu vergessen.

Wien (OTS/SPW) - Heute vor 76 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau von Soldaten der sowjetischen Armee befreit. Bis dahin wurden 1,5 Millionen Menschen in Auschwitz-Birkenau ermordet. Unter den Opfern waren vor allem Jüdinnen und Juden. Die Befreiung der Konzentrationslager und die Kapitulation des Nazi-Regimes bedeutete das Ende des dunkelsten Kapitels unserer Geschichte.

„Heute gedenken wir auf der ganzen Welt der Opfer des Nationalsozialismus und all jener, die Widerstand gegen dieses Unrechtsregime leisteten. Niemals werden wir sie vergessen. Gedenken heißt aber auch kämpfen. Kämpfen für eine friedliche und gerechte Welt, kämpfen, dass sich die Gräueltaten der Shoah nie wieder wiederholen.“, sagt Barbara Novak, BA, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien und Landtagsabgeordnete.

„Die Sozialdemokratie hat sich von Anfang an dem Faschismus entgegengesetzt. Wir sind einer friedlichen und gerechten Welt verpflichtet, in der Faschismus, Rassismus und Antisemitismus keinen Platz haben. Für diese Verpflichtung stehen wir jeden Tag ein und stellen uns entschlossen gegen jede Form des Hasses und der Hetze in Wien, in Österreich und in der ganzen Welt. Nie wieder Ausschwitz! Nie wieder Faschismus!“, erklärt Barbara Novak die Bedeutung des Shoah-Gedenktags auch besonders für die Sozialdemokratie.

Die Sozialdemokratie setzt sich aktiv für die Erinnerungskultur der Opfer des Nazi-Regimes und der Widerstandskämpfer*innen ein, sowohl in der direkten politischen Arbeit der Partei, als auch in einer Reihe von politischen Vereinen und Organisationen. #WeRemember

