Neue Online-Plattform für Fachinformationen aus dem Parlament startet heute

Informationen, Hintergründe und Analysen für BürgerInnen, MandatarInnen, Klubs und MitarbeiterInnen

Wien (PK) - Die Parlamentsdirektion erweitert ihr Informations- und Vermittlungsangebot um eine neue Webpräsenz. Heute geht das neue Informationsangebot des Parlaments "Fachinformationen zu aktuellen Parlamentsthemen", kurz "Fachinfoseite", online. Unter der Webadresse www.fachinfos.parlament.gv.at werden Informationen, Hintergründe und Analysen zum parlamentarischen Betrieb angeboten sowie zu Themen von parlamentarischem Interesse. Der Rechts-, Legislativ- und Wissenschaftliche Dienst der Parlamentsdirektion ist die wissenschaftliche Anlaufstelle des Hohen Hauses.

"Die Nachfrage nach aktuellen und verlässlichen Informationen nimmt stetig zu", erklärt Dienstleiterin Gerlinde Wagner. "Es geht darum, parlamentsrelevante Informationen übersichtlich, am Bedarf orientiert und zur ‘richtigen‘ Zeit zur Verfügung zu stellen." Das neue Format bündelt Inhalte, die bislang verstreut auf der Website des Parlaments verfügbar waren, auf einer Plattform und soll auch deren Zugänglichkeit auf mobilen Endgeräten erleichtern. Das Angebot richtet sich an MandatarInnen und Klubs, zur bedarfsorientierten Unterstützung für deren parlamentarische Tätigkeit, an MitarbeiterInnen und JournalistInnen als Quelle für fundierte Fachinformationen, sowie an BürgerInnen.

Von Fachdossiers bis Literaturempfehlungen

Auf der neuen Fachinfoseite stellt die Parlamentsdirektion dienst- und abteilungsübergreifend ein breit gefächertes Informationsangebot zur Verfügung. Dieses untergliedert sich in die Rubriken "Briefings", "Analysen" und "Literatur". Darunter sind Fachdossiers versammelt, etwa zur Frage, wie Parlamente in der COVID-19-Krise kooperieren, Analysen des Budgetdienstes, etwa zum Entwurf des Bundesfinanzgesetzes und des Bundesfinanzrahmengesetzes, oder für das Parlament relevante Judikaturauswertungen. Zudem wird Einblick in die Kooperation mit anderen Institutionen gewährt und deren Ergebnisse vorgestellt, wie der jährlich erhobene Österreichische Demokratie Monitor. Abgerundet wird das Angebot der Fachinfoseite von Empfehlungen und Hinweisen zu literarischen Neuerscheinungen in den Bereichen Demokratie, Parlamentarismus, Politik und Recht.

Anwenderfreundlichkeit und mobile Nutzung

Die Fachinfoseite spricht eine breite Öffentlichkeit an und zeichnet sich durch Benutzerfreundlichkeit aus. Über die Rubrik "Politikfelder" können die Beiträge nach Schlagworten gefiltert werden. Zur Vermittlung der Inhalte kommen neben Webtext interaktive Grafiken zur Verwendung. Die "Fachinfoseite" bietet den Vorteil, exklusive, aktuelle und fundierte Informationen rund um das parlamentarische Geschehen kostenfrei zur Verfügung stellen zu können. Die Parlamentsdirektion nimmt mit den Informationen keine politischen Positionierungen vor und gibt keine Meinung der AutorInnen der Beiträge wieder. (Schluss) sbr

HINWEIS : Zugang zur "Fachinfoseite" und weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link.

