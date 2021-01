Barbara Stöckl im Gespräch mit Armin Assinger, Hera Lind, Paul Ivić und Sepp Schellhorn

In „Stöckl.“ am 28. Jänner um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 28. Jänner 2021, um 23.05 Uhr in ORF 2 Skiexperte und Quizmaster Armin Assinger, Bestsellerautorin Hera Lind, der vegetarische Sterne-Koch Paul Ivić sowie der Gastronom und Politiker Sepp Schellhorn zu Gast bei Barbara Stöckl:

Nach dem Hahnenkammrennen habe er das eine oder andere böse E-Mail erhalten, verrät Armin Assinger im Gespräch mit Barbara Stöckl. Der ehemalige Skirennläufer war beim Klassiker in Kitzbühel wieder als Kokommentator im Einsatz. Auch in seinem Videoblog „Armins Skikeller“ nimmt sich der Quizmaster der Nation, der inzwischen seit fast zwei Jahrzehnten die „Millionenshow“ moderiert, kein Blatt vor den Mund. Welcher seiner Kommentare während der Streif-Übertragung derart aufregte und wie er mit Kritik umgeht, erzählt der Kärntner im ORF-Nighttalk.

Hera Lind erlangte mit Bestsellern wie „Superweib“ Bekanntheit, inzwischen hat sich die in Salzburg lebende Schriftstellerin auf Tatsachenromane spezialisiert. Tagtäglich schicken ihr Menschen persönliche Lebensgeschichten, aus denen sie einige auswählt, um diese als Romane zu formulieren. Die Recherchen führen die Autorin meist auch an die Originalschauplätze, mit der Protagonistin ihres neuesten Buches „Die Frau zwischen den Welten“ entstand sogar eine Freundschaft.

Eine Freundschaft besteht auch zwischen den weiteren beiden Gästen, den Köchen Paul Ivić und Sepp Schellhorn. Ivić, Küchenchef der „Tian“-Restaurants, war einer der ersten vegetarischen Köche weltweit, die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurden. Begonnen hatte er seine Karriere im Restaurant „Der Seehof“ von Schellhorn. Der Gastronom und NEOS-Politiker war wiederum einst jüngster Haubenkoch Österreichs. Seit dem ersten Lockdown liefern die beiden einander unter dem Titel „Quarantäne Kitchen Possible“ ein unterhaltsames Kochduell in den sozialen Medien. Die zwei Freunde, die beide auf Regionalität und Nachhaltigkeit in ihrer Küche setzen, sprechen mit Barbara Stöckl auch über Essensgewohnheiten und Ernährungsbewusstsein.

