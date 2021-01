Café Puls-Spezial: "Ihre Fragen zur Corona-Impfung" am Freitag ab 5:30 Uhr LIVE auf PULS 4 und PULS 24

Café Puls fragt nach: Welche Fragen beschäftigen die ÖsterreicherInnen in Sachen Corona-Impfung? Fragen unter corona@puls4.com einreichen und per Telefon unter 0800 071 044

Barbara Fleissner und Andreas Schmid begrüßen SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Pfizer-Österreich-Chef Robin Rumler live im Café Puls-Studio

Die Virologen Christina Nicolodi, Christoph Steininger und Otfried Kistner geben ihre Expertise zu offenen Anliegen und Befürchtungen

Café Puls berichtet live von der Impf-Aktion im Landesklinikum Scheibbs

Café Puls fragt nach: Die Impfung gegen das Corona-Virus ist während der andauernden Pandemie ein heiß umstrittenes Thema in Österreich und wirft etliche Fragen auf. In einem Café Puls-Spezial widmen sich die beiden Moderatoren Barbara Fleissner und Andreas Schmid am Freitag, den 29. Jänner ab 5:30 Uhr auf PULS 4 und PULS 24 diesem Thema und wollen der Seherschaft Antworten auf ihre Fragen liefern. Gemeinsam sprechen sie mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, Pfizer-Österreich-Chef Robin Rumler und ExpertInnen wie den Virologen Christina Nicolodi, Christoph Steininger und Otfried Kistner über die wichtigsten Fakten rund um die Corona-Impfung. Und stellen ihnen im Zuge dessen die Fragen der Bevölkerung.



Café Puls live bei Impf-Aktion: Am Freitag ist Café Puls bei einer laufenden Impf-Aktion im Landesklinikum Scheibbs live vor Ort und spricht dort mit einigen ExpertInnen. Wie geht es den Menschen nach Erhalt der Spritze? Bei Österreichs erstem Frühstücksfernsehen berichten bereits geimpfte Personen über ihre Erfahrungen mit der COVID-19-Impfung. Außerdem meldet sich in der Café Puls-Spezialausgabe auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober in einem Interview zu Wort.



Stellen Sie Ihre Fragen zur Corona-Impfung:

Die Österreicherinnen und Österreicher sind dazu eingeladen ihre Fragen rund um die Corona-Impfung zu stellen. Unter corona@puls4.com, unter www.puls4.com/cafepuls sowie auf den Café Puls Social Media-Kanälen gibt Café Puls seinen ZuschauerInnen die Möglichkeiten diese Anliegen einzureichen. Am Freitag, den 29. Jänner können ZuschauerInnen ihre Fragen auch direkt per Telefon (0800 071 044) an die ExpertInnen im Studio stellen. Social Media-Expertin Claudia Sandler steht im PULS 4-Studio bereit, um die Stimmungen in den Sozialen Netzen einzufangen.



