Armin Assinger präsentiert: „Die Promi-Millionenshow für Licht ins Dunkel“ am 30. Jänner in ORF 2

Karl Ploberger, Katharina Gutensohn, Thomas Stipsits und Ferry Öllinger zu Gast bei Armin Assinger

Wien (OTS) - Promis spielen für den guten Zweck – am Samstag, dem 30. Jänner 2021, stellen Karl Ploberger, Katharina Gutensohn, Thomas Stipsits und Ferry Öllinger bei Armin Assinger in der „Promi-Millionenshow“ um 20.15 Uhr in ORF 2 ihr Wissen auf die Probe und versuchen für „Licht ins Dunkel“ jeweils bis zu 75.000 Euro zu erspielen. Die Gewinne werden diesmal von Spar Österreich, Österreichische Post AG, IKEA Österreich und BWT AG zur Verfügung gestellt. Weitere Infos zu „Licht ins Dunkel“ sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Prominente spielen für „Licht ins Dunkel“

Katharina Gutensohn hat sich „nicht wirklich vorbereitet. Ich habe mir ein paar ‚Millionenshows‘ angeschaut und dabei versucht, Armins Gesicht zu lesen – viel herausgefunden habe ich dabei aber nicht. Ich bin schon ein wenig nervös, hoffe aber, dass es vor allem lustig wird, wir Spaß dabei haben und eine große Summe für ‚Licht ins Dunkel‘ zusammenkommt.“ Karl Ploberger befürchtet zwar eine Gartenfrage zu bekommen und diese dann nicht beantworten zu können, aber „der Spaß steht grundsätzlich im Vordergrund. Ich bin normalerweise im Leben ein Zocker, hier werde ich aber sicher nicht zocken, weil es nicht um mein Geld, sondern um den guten Zweck geht.“

Thomas Stipsits verrät mit einem Augenzwinkern, dass er zur Vorbereitung mit seinem sechsjährigen Sohn die Übungsblätter für die Schule durchgenommen hat. Und weiter: „Ich habe schon irgendwie Angst, mich zu blamieren und natürlich möchte man auch viel Geld erspielen. Im Sinne der guten Sache wäre es wohl besser, auf Sicherheit zu spielen – aber durch zocken könnte man eventuell mehr Geld erspielen. Ich lasse das jetzt einfach mal auf mich zukommen.“ Ferry Öllinger verrät im Vorfeld: „Ich schaue schon seit langer Zeit gerne die ‚Millionenshow‘, Tageszeitungen lese ich sowieso regelmäßig und trainieren kann man dafür ja eigentlich gar nicht richtig – das ist ja das Gemeine. Angst mich zu blamieren habe ich nicht wirklich, man kann nicht alles wissen und zum Teil sind das ja auch recht gemeine Fragen. Ich werde eher nicht zocken und hoffe, dass ich so weit wie möglich komme.“

Der Fragenbaum zur „Promi-Millionenshow“

Auch bei der ORF-„Promi-Millionenshow“ umfasst der Fragenbaum wieder 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reicht bis zur 75.000-Euro-Frage. Insgesamt könnten die vier Promis somit 300.000 Euro für „Licht ins Dunkel“ erspielen. Als Unterstützung stehen den Promis wie gewohnt der 50:50-Joker, der Kandidaten-Joker und der Telefonjoker zur Verfügung.

