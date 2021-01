Von wegen ohne Publikum: Bis zu 1,7 Millionen sahen „Nightrace“ im ORF

Bereits 1,1 Millionen bei Durchgang eins

Wien (OTS) - Zwar ohne Publikum an der Piste, dafür aber mit umso mehr Fans zu Hause an den Bildschirmen: Bis zu 1,731 Millionen Skifans ließen sich gestern, am 26. Jänner 2021, das Schladminger „Nightrace“ in ORF 1 nicht entgehen, im Schnitt waren im zweiten Durchgang 1,428 Millionen bei 40 Prozent Marktanteil (36 bzw. 45 Prozent in den jungen Zielgruppen) mit dabei. Topwerte auch für den ersten Durchgang mit bis zu 1,144 Millionen und durchschnittlich 999.000 bei 43 Prozent Marktanteil (42 bzw. 50 Prozent bei E-49 und E-29).

Auch die Streaming-Angebote zum Schladminger Nightrace 2021 waren wieder stark nachgefragt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die via Web und App verfügbaren Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote auf der ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Ski alpin bisher in Österreich insgesamt 185.780 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 390.930 Bruttoviews (registrierte Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 5,8 Mio. Minuten.

