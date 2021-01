„Die letzte Schicht“: „Am Schauplatz“-Reportage über die Folgen von Massenkündigungen für Menschen und Regionen

Am 28. Jänner um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit dem Beginn der Corona-Krise 2020 steht Österreichs Wirtschaft massiv unter Druck. Ein Werk nach dem anderen kündigt massenweise Beschäftigte. Einige Fabriken schließen überhaupt. Für die Menschen in der betroffenen Region waren sie oft die letzten großen Arbeitgeber. „Am Schauplatz“-Reporterin Kim Kadlec hat seit dem Sommer Beschäftigte großer Werke in Österreich und ihren Kampf um den Arbeitsplatz begleitet. Sie zeigt in ihrer Reportage „Die letzte Schicht“ – zu sehen am Donnerstag, dem 28. Jänner 2021, um 21.05 Uhr in ORF 2 –, welche Folgen Massenkündigungen für die Menschen und die gesamte Region haben, in der sie leben.

Im steirischen Spielberg reduziert Motorenhersteller ATB seinen Betrieb auf ein Minimum. Die chinesischen Eigentümer haben im Sommer Hunderte Kündigungen beschlossen.

Renate Vrabl ist eine der Betroffenen. Die gesamte Familie der 56-Jährigen war im Werk beschäftigt. Ihre erwachsenen Kinder, ihr Ex-Mann und der Lebensgefährte ihrer Tochter – sie alle wurden gleichzeitig gekündigt, weil ATB seine Produktion nach Polen und Serbien verlagert. Tochter Simone Vrabl (27) macht sich Sorgen: „Ich bezweifle, dass meine Mutter in ihrem Alter jemals noch eine andere Arbeit finden wird.“

Auch der Kristallhersteller Swarovski in Wattens in Tirol hat mehr als 1.000 Beschäftigte gekündigt. Betriebsrat Reinhold Happ sagt:

„Vor mir brechen gerade jeden Tag Menschen zusammen. Kürzlich war eine Alleinerzieherin mit drei Kindern bei mir, die ihre Arbeit verliert. Abteilungsleiter weinen. Die Stimmung ist am Tiefpunkt.“ Die kleinen Gewerbetreibenden in der Region fürchten nun ebenfalls um ihre Existenz.

