Auch in der Coronakrise können Kunden auf ihre Bank vertrauen

Nach Auslaufen der Kreditstundungen unterstützen Banken bestmöglich

Eisenstadt (OTS) - Die burgenländischen Banken haben unmittelbar mit Auftreten der Pandemie Kreditrückzahlungen im großen Umfang auf freiwilliger Basis gestundet, um finanzielle Engpässe und negative Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben in dieser schwierigen Phase einzugrenzen. Zusätzlich hat die Bundesregierung im Rahmen der Corona-Hilfsmaßnahmen die Möglichkeit für Kreditstundungen geschaffen, diese Option wurde nochmals verlängert und endet mit 31. Jänner 2021.

In den meisten Ländern wurden gesetzliche Stundungen nur für einen kurzen Zeitraum eingesetzt. So haben diese beispielsweise in Deutschland nur bis Juni 2020 gegolten. In weiterer Folge wurde auf andere bedarfsorientierte Maßnahmen gesetzt. Stundungen, vor allem ein gesetzlich angeordneter Aufschub (Moratorium), werden auch von der europäischen Bankenregulierung und der Bankenaufsicht generell nur als temporäre Hilfsmaßnahme anerkannt. Alfred Vlcek, Obmann der Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Burgenland, erläutert: „Auch nach Auslaufen des gesetzlichen Moratoriums unterstützen die burgenländischen Banken ihre Kreditnehmer im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Möglichkeiten und werden alles daransetzen, mit ihren Kunden individuelle Lösungen zu finden.“

Und der Obmann-Stellvertreter der Sparte Bank und Versicherung, Kommerzialrat Gerhard Nyul, betont: „Auch ohne gesetzliche Vorgaben können Kunden in dieser Jahrhundert-Herausforderung auf ihre Bank bauen, denn eine nachhaltig tragfähige Finanzsituation der Kunden ist klarerweise auch für die Banken essentiell.“

