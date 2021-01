Alles neu – eine starke Webseite für das Österreichische Rote Kreuz

So haben WORLD DIRECT und SPiNNWERK den digitalen Auftritt des ÖRK benutzerfreundlicher, schneller und zukunftssicher gemacht.

Seit vielen Jahren können wir uns bedingungslos auf die technische Expertise von World Direct verlassen. Unsere neue Webseite macht es vielen Menschen leichter, Hilfe zu finden und das Rote Kreuz zu unterstützen. Umsetzung, Support und Weiterentwicklung geben wir auch weiterhin mit vollem Vertrauen in die Hände unseres kompetenten Partners." Julia Hold, Head of New Media & Campaigning - ÖRK

Sistrans (OTS) - Die neue TYPO3 Lösung macht www.roteskreuz.at benutzerfreundlicher, schneller und zukunftssicher. Die Agentur SPiNNWERK, Kreativpartnerin in diesem Projekt, liefert das Designkonzept basierend auf detaillierter Benutzerforschung. World Direct ist verantwortlich für die komplexe technische Umsetzung, den Betrieb der hochsicheren Infrastruktur sowie die Wartung und Weiterentwicklung aller Komponenten.

Die Eckdaten des Projekts:

1 Bundes-, 9 Länder- und knapp 100 Bezirksorganisationen in einem Backend-System

Optimiertes Content Management für hunderte Redakteure

Barrierefreie und mobil optimierte Webseite

Integration von vielen individuellen Modulen, wie z.B. Seminarverwaltung, Spenden und Job-Börse

Hochverfügbar im A1 Rechenzentrum

24/7 Support

Über World Direct:

World Direct ist eines der führenden österreichischen Unternehmen für digitale Innovation. Das Tochterunternehmen der A1 Telekom Austria Group entwickelt Software und betreibt IT Infrastruktur für die Branchen Medizin, Energie, Immobilien, Finanz, Telekommunikation und den Öffentlichen Sektor. In hochsicheren A1 Rechenzentren betreibt und sichert World Direct zentrale Webseiten und digitale Dienste für Ministerien, öffentliche Institutionen und große Unternehmen.



Weiterführende Informationen Mehr lesen auf der Webseite von World Direct

Rückfragen & Kontakt:

Mario Raunig

mario.raunig @ world-direct.at

https://www.world-direct.at/