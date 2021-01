Städtebund-KDZ Terminaviso: Danube Governance Conference am 28.01.2021

Wien (OTS/RK) - Das KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung und der Österreichische Städtebund laden alle Interessierten zur Online-Konferenz „Towards European Integration with the SDGs“ ein.

Bei der Konferenz kommen Vertreter von Städten, Think Tanks und Organisationen der Zivilgesellschaft aus der Donauregion zusammen. Diese arbeiten mit Unterstützung der Austrian Development Agency (ADA) aus Mitteln der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen des Projekts BACID (Building Administrative Capacities in the Danube Region) an der Verbesserung der Governance und Dezentralisierung in den Ländern des westlichen Balkans und der Republik Moldau. Ihr gemeinsames Ziel ist die Unterstützung des Europäischen Integrationsprozesses.

Bürgermeister und Präsident des Österreichischen Städtebundes, Michael Ludwig wird die internationalen TeilnehmerInnen mit einem Eingangsstatement begrüßen. Diskutiert werden anschließend die Umsetzung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) auf lokaler Ebene und die Auswirkungen und Herausforderungen der COVID-19-Pandemie auf die Länder des Westbalkans. In vier weiteren Sessions diskutieren die ExpertInnen zu den Themen „Governance and Democracy“, “Climate Adaption and Smart Cities“, „Strenghtening Participation and Civil Society“ und „Local Economic Development“. Die Konferenzsprache ist Englisch.

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an der Online-Konferenz ein!

Informationen zur Agenda, den DiskutantInnen und Vortragenden und zur Registrierung finden Sie hier: https://hopin.com/events/danube-governance-conference

