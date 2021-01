Industrie: „IPCEI Batterien“ Startpunkt für Schulterschluss der Zukunft

IV-GS Neumayer: EU zum führenden Batteriestandort ausbauen – Österreichische Technologiefrontrunner erstmals Partner bei „Important Project of Common European Interest“

Wien (OTS) - „Der Start des ‚IPCEI Batterien‘ stellt einen Meilenstein in der Technologiepolitik dar, insbesondere in der österreichischen“, betonte Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), anlässlich der am heutigen Dienstag erteilten Genehmigung des Großprojektes durch die Europäische Kommission. Insgesamt 42 Unternehmen aus 12 Mitgliedstaaten engagieren sich in dem Vorhaben, darunter auch 6 innovative Unternehmen aus Österreich. Gemeinsam habe man sich das Ziel gesetzt, Europa zum führenden Standort für Batterieentwicklung und -produktion auszubauen – vom Abbau von Rohstoffen über die Batteriezellenproduktion, der Produktintegration bis hin zum Recycling. Die Initiative verstehe sich als Impuls zur Stärkung von Forschung, Technologie und Innovation in Europa und adressiere gleichzeitig den Klimaschutz und die Umsetzung des „European Green Deals“.

Auch Zulieferunternehmen und Wissenschaftsbereich profitieren

Das heute gestartete paneuropäische Großprojekt zum Thema Batterien ist das erste, das auch mit österreichischer Beteiligung durchgeführt wird. „Wir haben eine Reihe von technologisch führenden Unternehmen in unserem Land. Wir müssen alles daran setzen, diese Frontrunner in strategischen europäischen Wertschöpfungsketten zu positionieren“, so Neumayer. Davon würden nicht nur die Unternehmen selbst profitieren, sondern auch tausende Zulieferunternehmen und auch der Wissenschaftsbereich, der eng mit den Technologieunternehmen kooperiert. „IPCEIs machen all das möglich, es ist daher enorm wichtig für Österreich aktiv mit dabei zu sein, wenn solche europäischen Konsortien aufgebaut werden“, so Neumayer.

Förderung von Technologie auf weltweitem Spitzenniveau

Die Welt von heute stehe unzähligen neuen Herausforderungen gegenüber, von der digitalen Transformation über den Klimawandel bis zum Gesundheitsschutz. Überall in Europa werden daher über „Important Projects of Common European Interest“ (IPCEIs) transeuropäische Konsortien aufgebaut, die technologische Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft auf den Weg bringen sollen. „IPCEIs schaffen dabei auch für kleine Staaten wie Österreich einen Platz am Tisch der großen Technologienationen, um als ebenbürtige Partner an Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Gesellschaft mitzuwirken“, so der IV-Generalsekretär. Voraussetzung dafür seien klare Bekenntnisse und Budgetzusagen von Seiten der österreichischen Politik, um diese gemeinsamen Initiativen von öffentlichem und privatem Sektor zu ermöglichen. „IPCEI Batterien“ sei daher in Österreich als Startpunkt für einen „Schulterschluss der Zukunft“ zu werten. „Ein neuer Weg zur Förderung von Technologie auf weltweitem Spitzenniveau, gemeinsam ermöglicht durch Staat und Unternehmen und dies auf transnationaler europäischer Ebene. Durch IPCEIs entstehen nachhaltige Lösungen für die Zukunft und den Wohlstand und die Lebensqualität von morgen“, so Neumayer abschließend.

