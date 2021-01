NEOS zum Holocaust-Gedenktag: Opfer und ihre Geschichten auch in Zukunft nicht vergessen

Meinl-Reisinger: „Auch in Zeiten einer Pandemie und ohne große Gedenkveranstaltungen ist es wichtig, dass jede und jeder von uns bewusst den Opfern des Holocaust gedenkt.“

Wien (OTS) - Der 27. Jänner steht im Zeichen der Befreiung des nationalsozialistischen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau und wird jährlich als internationaler Holocaust-Gedenktag begangen. „Wir gedenken der Toten und Überlebenden des Holocaust und seiner schrecklichen Folgen mit großer Anteilnahme. Gerade in einer Zeit der globalen Verunsicherung durch die Pandemie, in der nationalistische Ideen wieder Aufwind haben, ist es umso wichtiger, gemeinsam zu den Grundwerten der Menschlichkeit, der Rechtsstaatlichkeit und den Menschenrechten zu stehen. Wir verpflichten uns, im Gedenken an die Opfer des Holocaust wachsam zu bleiben und ein starkes Zeichen gegen menschenverachtende Tendenzen in unserer Gesellschaft zu setzen“, betont NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger.



Die Anerkennung und Entschädigung aller Opfer und ihrer Familien, die Finanzierung des Gedenkdienstes, sowie die Unterstützung von unabhängigen Forschungseinrichtungen, Freiwilligenorganisationen, Gedenkstätten und Museen sei eine zentrale Rolle, der sich auch die Politik bewusst sein muss: „Jene Menschen, die sich in vielen häufig freiwilligen Stunden dafür einsetzen, dass die Geschichten der Opfer der Nationalsozialisten nicht in Vergessenheit geraten, dürfen dabei selbst nicht vergessen werden“, sagt Meinl-Reisinger. 76 Jahre nach der Befreiung sei es umso wichtiger, diese auch im Bildungsbereich nachhaltig zu sichern, betont die NEOS-Vositzende: „Ganz nach dem Leitgedanken des KZ-Ausschwitz-Überlebenden und Friedensnobelpreisträgers Elie Wiesel 'Wir sind dabei, eine Generation von Zeugen von Zeugen von Zeugen zu bilden' ist es unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker dieses Landes, uns auch in Zukunft aktiv für eine Erinnerungskultur und -bildung einzusetzen.“

