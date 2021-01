Corona – Leichtfried: Kritik an Zuständen in Tirol – Nehammer beim Grenzmanagement massiv säumig

Lockdown-Situation außer Kontrolle – Regierung muss handeln

Wien (OTS/SK) - Scharfe Kritik an den Zuständen in Tirol übt der stv. SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried. „Während sich in ganz Österreich Millionen von Menschen seit Wochen an die Lockdown-Regeln halten, Kinder nicht in die Schule können, Menschen nicht ihre Verwandten und Freunde sehen können, Tierparks und Museen geschlossen sind, glauben offenbar manche, für sie gelten keine Regeln. Diese Mischung aus Arroganz und Ignoranz wird möglich gemacht durch ein politisches Versagen. Sowohl Innenminister Nehammer als auch Landeshauptmann Platter sind beim Corona-Management im Bundesland massiv säumig“, kritisiert Leichtfried. ****

„Dutzende britische infizierte Skilehrer, die sich wochenlang in Österreich aufhalten, obwohl keine Kurse stattfinden; Berichte von deutschen Tagesgästen, die Quarantänebestimmungen umgehen; von britischen Partypeople im Nobelskiort. Und jetzt noch Berichte, dass eine Virus-Mutation aus Südafrika über Tiroler Hoteliers auf Golfurlaub ins Land gekommen ist. Offensichtlich ist in Tirol die Lockdown-Situation vollkommen außer Kontrolle“, sagt Leichtfried. Verantwortlich dafür seien auch die „Signale von Regierungsmitgliedern, wonach Skilifte und die Sesselliftbetreiber für die ÖVP oberste Priorität haben“.

„Offenbar versagen Grenzkontrollen und die Kontrollen durch Tiroler Behörden“, so Leichtfried. Dieses Versagen habe gravierende Auswirkungen: „Zum einen ist es unmittelbar verantwortlich für weitere Ansteckungen und die Verbreitung neuer Virus-Mutationen. Und gleichzeitig untergräbt es die Bereitschaft in der ganzen Bevölkerung, sich an den Lockdown zu halten.“ Leichtfried fordert von Kurz und Kogler, „endlich ihre Verantwortung wahrzunehmen dafür, dass die Grenzkontrollen und die regionalen Behörden funktionieren. Es muss Schluss damit sein, dass manche glauben, sie stehen über den Regeln“. (Schluss) bj/ah

