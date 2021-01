NEOS: Treffen mit Regierung offenbar nur PR-Show des Kanzlers

Gerald Loacker: „Nur wenige Stunden nach dem Treffen erhalten wir nun doch einen Ausblick durch die Corona-Kommission. So kann ein Schulterschluss nicht funktionieren.“

Wien (OTS) - Verärgert reagiert NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker auf aktuelle Medienberichte, wonach der jüngste Bericht der Corona-Kommission wenig Hoffnung auf Lockerung der Maßnahmen macht. Im Gegenteil: Laut Kommission würden die Corona-Mutationen schon in wenigen Wochen den Großteil der heimischen Corona-Infektionen ausmachen – eine Entwicklung, die die Zahl der Neuinfektionen angeblich wieder exponentiell steigen lassen werde.



„Erst gestern Abend war die Opposition zu einem Austausch im Bundeskanzleramt geladen. Und natürlich haben wir eine Prognose für die kommenden Wochen erfragt, denn alle Beteiligten müssen auf Basis transparenter Infos dringend wissen, wie es weitergeht“, sagt Loacker. „Doch gestern konnte - oder wollte - Kurz noch keine Einschätzung abgeben, weil die Situation zu unsicher sei. Und heute, nur wenige Stunden nach dem Treffen, erhalten wir – erneut durch die Medien – nun doch einen Ausblick durch den Kommissionsbericht. So viel also zu einer ehrlichen Einbeziehung des Parlaments. So geht das einfach nicht! Das gestrige Treffen war offenbar nichts anderes als eine reine PR-Show, die lediglich der Inszenierung des Kanzlers dienen sollte, nicht aber einem konstruktiven Austausch auf Augenhöhe. So kann ein Schulterschluss nicht funktionieren.“ ​​



