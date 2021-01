Benefiz-Kunstauktion zugunsten CS Hospiz Wien

Am 22.2.2021 findet die Benefiz-Kunstauktion zugunsten des CS Hospiz Wien statt - 220 Werke von 209 Künstler*innen aus 40 Nationen werden bei einer Onlineauktion versteigert

Jedes ersteigerte Kunstwerk trägt damit entscheidend dazu bei mehr Raum für Menschen mit Demenz in den letzten Lebenstagen und -wochen zu schaffen Sabina Dirnberger-Meixner, Leitung Fundraising CS Caritas Socialis Privatstiftung

Wien (OTS) - Kunst ersteigern und mehr Raum für Hospizbegleitung in Wien schenken – unter diesem Motto veranstalten die Rotary Clubs Wien-West, Vienna-International, München-Hofgarten und Köln-Ville, in Kooperation mit Sotheby’s, eine Benefiz-Kunstauktion zugunsten des Ausbaus des CS Hospiz Wien und des Neubaus für Hospizbegleitung in Kalksburg. Diese vier Clubs haben sich das Ziel gesetzt bis 2024/25 eine Million Euro zu sammeln, um den Neu- bzw. Umbau und damit den Ausbau von CS Hospiz Wien voranzutreiben.

Die Versteigerung findet am 22. Februar 2021 um 17 Uhr statt. Auktionatorin ist Andrea Jungmann, Managing Director Sotheby’s Austria, Hungary and Poland. Als Kurator fungiert Michael Schmidt-Ott von Fund-Art.

220 Werke von 209 namenhaften KünstlerInnen aus 40 Nationen

Versteigert werden 220 Werke von 209 namenhaften KünstlerInnen aus 40 Nationen – darunter etwa Clemencia Labin die ihre Heimat Venezuela auf der Biennale in Venedig vertreten hat, Bernd Kastner der im Museum of Modern Art in New York ausgestellt hat, Stefan Rinck der auf den bedeutendsten Kunst Messen wie der Art Basel/Miami oder der FIAC in Paris gezeigt worden ist, Martha Wilson die als eine der wichtigsten Künstlerinnen und Vorreiterinnen in der Feministischen Kunst gilt, Javier Martin der bei der berühmten Galerie David Zwirner ausgestellt hat und gerade eine große Einzel-Museumsausstellung in Südkorea hat oder Ayad Alkadhi der zum ersten Mal sein Werk in Europa zeigt.

Für die Versteigerung haben sie Gemälde, Fotografien, Skulpturen und graphische Arbeiten mit einem Gesamt-Galeriewert von mehr als 850.000 Euro gespendet. Die Spanne der Rufpreise liegt bei 50 bis 30.000 Euro. Der Versteigerungserlös geht zur Gänze an das CS Hospiz Wien.

#mehrRaum CS Hospiz Wien / #mehrRaum CS Hospiz Kalksburg

Im Jahr 2021 steht der dringend benötigte Neubau des Hospizausbaus in der CS Kalksburg an. Hospiz ist mehr als ein Ort, Hospiz ist eine Haltung – die Lebensqualität in allen Dimensionen des Lebens bis zuletzt verwirklicht. Menschen mit Demenz haben besondere Anforderungen am Ende des Lebensweges. Aus diesem Grund baut die CS Caritas Socialis die Hospizbetreuung und -begleitung aus. Die neue CS Kalksburg trägt den Hospizanforderungen von Menschen mit Demenz Rechnung und ermöglicht ihnen, sich so schmerzfrei wie möglich aus dieser Welt zu verabschieden. Es werden Familien- und Einzelzimmer statt Zweibettzimmer entstehen, eine spezialisierte Hospizoase, ein Verabschiedungsraum, ein Wohlfühlbad und vieles mehr.

„Jedes ersteigerte Kunstwerk trägt damit entscheidend dazu bei mehr Raum für Menschen mit Demenz in den letzten Lebenstagen und -wochen zu schaffen“ , so Sabina Dirnberger-Meixner, Leitung Fundraising CS Caritas Socialis Privatstiftung. Detailinfo zum Bau https://www.cs.at/mehrraumkalksburg

Kunstwerke und mitsteigern



Alle Werke mit detaillierten Informationen zu den Künstler*innen können im Katalog zur Benefiz-Auktion eingesehen werden. Der Katalog steht in deutscher und englischer Sprache zum Anschauen und Download auf http://www.fund-art.com bereit.

Dazu können, ebenfalls auf der Fund-Art Webseite, fünf virtuelle Ausstellungen, in denen alle Werke der Auktion zu sehen sind, besucht werden.

Aufgrund der Corona-Situation kann die Ausstellung der zu ersteigernder Werke nur nach Absprache mit Michael Schmidt-Ott (+43 676 4217320) besucht werden.

Die Benefiz-Auktion – Save the Date: Die Auktion findet am Montag, den 22. Februar 2021, um 17 Uhr statt. Unter https://www.cs.at/benefizauktion können Sie live dabei sein, teilnehmen und zuschauen. Mitsteigern und Gutes tun: Gebote für die zu ersteigernden Werke können direkt während der Auktion via WhattsApp abgegeben werden oder Sie können live telefonisch mit steigern. Es besteht aber auch die Möglichkeit, im Vorfeld schriftliche Gebote per Auftrag abzugeben. Die Formulare dazu finden Sie ebenfalls online unter https://www.cs.at/benefizauktion

Weitere Informationen zur Auktion Hier klicken

Rückfragen & Kontakt:

CS Caritas Socialis

Sabina Dirnberger-Meixner

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

0664 5486424

sabina.dirnberger @ cs.at

www.cs.at