AVISO: Podiumsdiskussion anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust

Dienstag, 27. Jänner, um 10.00 Uhr, in der Mediathek des Parlaments sowie in ORF2

Wien (PK) - Anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust lädt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zur Podiumsdiskussion.

Die Diskussion kann am 27. Jänner, um 10.00 Uhr, in der Mediathek des Parlaments und in ORF2 mitverfolgt werden.

Es diskutieren: Wolfgang Sobotka (Präsident des Nationalrats), Elie Rose (Präsident der Jüdischen Gemeinde Graz), Barbara Stelzl-Marx (Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Graz, Leiterin des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung) und Jennifer Teege (Autorin).

Moderation: Rebekka Salzer (Journalistin, ORF) (Schluss) med

