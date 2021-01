Kultur im Digitalformat

Landestheater, VAZ St. Pölten und Waldviertel Akademie

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit einem Stream des Theaterfilms über Tim Breyvogels Soloperformance „Steilwand“ von Simon Stephens unter der Regie von Annette Holzmann setzt das Landestheater Niederösterreich in St. Pölten diese Woche seinen Online-Spielplan unter dem Motto „#wirkommenwieder“ fort: Der Stream ist von Freitag, 29. Jänner, um 19.30 Uhr bis Sonntag, 31. Jänner, um 19.30 Uhr für 48 Stunden auf der Website www.landestheater.net frei verfügbar.

Zudem gibt es mit dem „Digitalen Programmheft“ ein neues Format:

Derzeit sollte ja ursprünglich Otfried Preußlers Kinderbuchklassiker „Das kleine Gespenst“ in einer Inszenierung von Asli Kislal auf der Bühne im Großen Haus des Landestheaters geistern. Bis die Inszenierung tatsächlich live gezeigt werden kann, gewährt nun das „Digitale Programmheft“ ab Freitag, 29. Jänner, um 14 Uhr kleinen und großen Zuschauern zwei Wochen lang online Einblicke in die Geschichte und die Probenarbeit. Nähere Informationen beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/90 80 80-600 und www.landestheater.net.

Am Sonntag, 31. Jänner, lädt das VAZ St. Pölten wieder zu einem Gratis-Live-Streamkonzert von und mit Kinderliedermacher Bernhard Fibich. Zuschauen kann man ab 16 Uhr via Youtube unter dem Link https://youtu.be/tspWgrDKAh0; nähere Informationen beim VAZ unter 02742/714 00 und www.vaz.at.

Schließlich präsentiert die Waldviertel Akademie die Highlights des Veranstaltungsjahres 2020 nun wöchentlich in Form von Kurzvideos, die interessante Aussagen von namhaften Gastrednern zu grundsätzlichen Fragen der Gesellschaft in den Mittelpunkt rücken. Die Videos erscheinen im Wochenrhythmus, jeweils montags, im Youtube-Kanal der Waldviertel Akademie, die ersten Beiträge auf der Playlist „Akademie Highlights 2020“ stammen von Martina Leibovici-Mühlberger und Gregor Fauma. Auf der Homepage www.waldviertelakademie.at stehen auch die Videos der Onlineveranstaltungen in gesamter Länge weiterhin zur Verfügung. Nähere Informationen bei der Waldviertel Akademie unter 02842/537 37, e-mail office @ waldviertelakademie.at und www.waldviertelakademie.at.

