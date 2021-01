mumok: Vom Kinderzimmer ins Museum: Semesterferienprogramm für Kinder und ihre Familien

30.1. – 7.2. 2021 und darüber hinaus

Wien (OTS) - Die Semesterferien stehen vor der Türe. Traditionell gibt es aus diesem Anlass im mumok ein Feuerwerk an Veranstaltungen und Workshops für Kinder und Jugendliche. Da das Museum derzeit nicht geöffnet ist, wurden die Aktivitäten kurzerhand in den digitalen Raum verlegt. Alle sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und mitzumachen.

Die Programmpunkte können kostenlos unter https://www.mumok.at/de/mumok-digital gebucht werden.

mumok factory – digitale Atelierworkshops



Unser Atelier wird zur factory und wir experimentieren mit verschiedenen Drucktechniken. Wir zeigen im Workshop, wie man mit einfachen Materialien auch ohne Druckerpresse interessante Muster und ganze Serien von Bildern gestalten kann. Wer Lust auf kreatives Experimentieren hat, schaut digital in unserem Atelier vorbei. Wer möchte, kann uns beim Drucken zuschauen, oder mitmachen oder sich einfach ein paar Ideen holen. Und schon wird Dein Schreibtisch zur factory!

1.2., 8.2., 15.2., 22.2.2021, jeweils 16 bis 17 Uhr

Für Kinder ab 8 Jahren

Keine Vorkenntnisse erforderlich.

Kunstpicknick – digitales Betthupferl



Draußen wird es schon dunkel? Dann auf ins mumok! Ausnahmsweise sind wir mal abends im Museum unterwegs und schauen uns bei der Mitmachführung Kunstwerke an. Heute entdecken wir verzauberte Tiere in der Ausstellung Gelebt – Ingeborg Strobl und nehmen zum Zeichnen auf der Picknickdecke Platz. Wir schalten Kamera und Mikrofon ein und Ihr könnt Euch digital dazusetzen.

5.2.2021, 18 bis 18.30 Uhr

Für die ganze Familie

Kunstpicknick digital



Unsere Mitmachführung für die ganze Familie gibt es digital. Begleiten Sie uns in die Ausstellungen und entdecken Sie live und gemeinsam mit uns auf besonders anregende und spielerische Weise Kunstwerke im Museum. Wie schauen uns um, besprechen Bilder oder Skulpturen und haben auf unserer Picknickdecke immer auch ein paar Ideen, wie alle zu Hause vom Sofa aus kreativ mitmachen können.

31.1. Mausmuseum in der Ausstellung MISFITTING TOGETHER mit Astrid Frieser und Beate Hartmann

7.2. Und Nochmal! in der Ausstellung MISFITTING TOGETHER mit Lena Arends und Helene Heiss

14.2. Lieblingsdinge in der Ausstellung Gelebt – Ingeborg Strobl mit Stefanie Gersch und Helene Heiss

21.2. To shoe or not to shoe in der Ausstellung ANDY WARHOL EXHIBITS a glittering alternative mit Lena Arends und Astrid Frieser

28.2. Abtauchen in der Ausstellung Hugo Canoilas mit Stefanie Gersch und Helene Heiss

Jeweils 15 bis 15.30 Uhr

Für die ganze Familie

mumok Wundertüte

In den Ferien treffen wir uns im digitalen Atelier. An drei Tagen öffnen wir gemeinsam jeweils ein Kuvert – die mumok Wundertüte – mit ausgesuchten Materialien, die wir fürs kreative Arbeiten brauchen. Vor Kursbeginn bekommst Du vom mumok ein Päckchen und kannst dann via ZOOM mitmachen. Wenn Du also auf Experimente mit Farben, Formen und Materialien Lust hast und Dich überraschen lassen willst, dann freuen wir uns auf Dich!

2.2., 3.2. und 4.2.2021, jeweils 10 bis 12 Uhr

Für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren.

im Rahmen des WIENXTRA Ferienspiels

