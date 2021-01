Privatklinik Graz Ragnitz: Prim. Dr. Pedram Afschar neuer Geschäftsführer und Ärztlicher Leiter

Graz (OTS) - Nach der umfassenden baulichen Erneuerung der letzten Jahre stellt sich die leistungsfähigste Privatklinik der Steiermark auch personell für die Zukunft neu auf. Der Steirer Prim. Dr. Pedram Afschar (50) ist seit Anfang Jänner neu in der Geschäftsführung der Privatklinik Graz Ragnitz. Zusätzlich übernimmt er die Position des Ärztlichen Leiters.

Dr. Afschar, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, ist seit über 20 Jahren im österreichischen Gesundheitswesen tätig. Zuletzt war er sechs Jahre lang als Ausbildungsoberarzt der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am LKH Hartberg beschäftigt. Davor war er in diversen Leitungsfunktionen im Fachbereich Gynäkologie und Geburtshilfe unter anderem an der Frauenklinik Graz und am LKH Wolfsberg tätig. Neben seiner medizinischen Expertise bringt Dr. Afschar eine umfassende Managementausbildung mit den Schwerpunkten Hospital Management, Public Health und General Management mit, die er in den letzten Jahren erfolgreich in zahlreichen Klinikprojekten eingebracht hat.

„In den letzten Jahren haben wir über neun Millionen Euro für noch mehr Qualität und Komfort für unsere Patientinnen und Patienten in die Privatklinik Graz Ragnitz investiert. Seit der Eröffnung im Jahr 2000 hat sich das Haus äußerst positiv entwickelt – nicht zuletzt, weil wir zukunftsorientiert kontinuierlich in unser Leistungsspektrum, in modernste Ausstattung und in Sicherheit investiert haben. Ich freue mich sehr, mit Dr. Afschar einen hervorragenden Experten gewonnen zu haben, der als neuer Ärztlicher Leiter und Geschäftsführer nun gemeinsam mit Geschäftsführer-Kollegen Mag. Werner Fischl maßgeblich diese positive Entwicklung weiter vorantreibt“, informiert Mag. Martin Fuchs, Vorstand für das operative Geschäft der PremiQaMed Group.

„Mein Ziel ist es, die Erfolgsgeschichte dieses Hauses mit seinem breiten Leistungsspektrum und der äußerst beliebten Geburtshilfe weiterzuschreiben und die Privatklinik Graz Ragnitz weiter in eine erfolgreiche Zukunft zu führen“, freut sich Dr. Afschar über die neue Aufgabe. Im Jahr 2020 kamen fast 1.200 Babys in der Privatklinik Graz Ragnitz zur Welt. Und weiter: „Dem medizinischen Fortschritt entsprechend wollen wir State-of-the-Art-Therapien anbieten. Gemeinsam mit dem gesamten Team und unseren Partnern erbringen wir medizinische Leistungen auf höchstem Niveau für unsere Patientinnen und Patienten. Patientensicherheit und Kundenorientierung sind mir persönlich dabei sehr wichtige Anliegen.“

Privatklinik Graz Ragnitz

Die Privatklinik Graz Ragnitz, ein Betrieb der PremiQaMed Group, ist ein wichtiges Gesundheitszentrum in Graz sowie eine beliebte Geburtsklinik. Sie steht für moderne Diagnostik (CT, MRT, Röntgen, Ultraschall), umfassende medizinische Betreuung und kompetente Pflege in familiärem Ambiente. Zum Leistungsspektrum zählen die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates sowie von Herz-, Gefäß-, Magen-, Darm- und Lungenbeschwerden. Urologie, Chirurgie und HNO sind weitere Schwerpunkte. Als einzige Privatklinik der Steiermark betreibt sie ein Herzkatheter-Labor.

PremiQaMed Group

Die PremiQaMed Group ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und eine 100-prozentige Tochter der UNIQA Österreich Versicherungen AG. Rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Unternehmensverbund tätig. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling und die Privatkliniken Confraternität und Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg sowie die Privatklinik Graz Ragnitz. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt die PremiQaMed Group das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien.

Foto in Druckqualität zum Download: www.premiqamed.at/de/presse

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Helga Polt

Marketing & Kommunikation

PremiQaMed Holding GmbH

Heiligenstädter Straße 46 - 48 • 1190 Wien, Austria

T: +43 664 886 898 47

helga.polt @ premiqamed.at • www.premiqamed.at