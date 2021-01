Aufruhr am Hof! „Wir sind Kaiser*in – Neues aus der Hofkanzlei“ am 27. Jänner

Um 21.55 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Ihre Hoheit, Prinzessin Leopoldine (Lilian Jane Gartner), macht in einer neuen Ausgabe von „Wir sind Kaiser*in“ am Mittwoch, dem 27. Jänner 2021, um 21.55 Uhr in ORF 1 ihrem Vater, Robert Heinrich I. (Robert Palfrader) gehörig Druck – und veranlasst ihn, zur großen Einkommensschere auf der Welt im Allgemeinen und in Österreich im Speziellen Stellung zu nehmen.

Nachdem zum Entsetzen des braven Seyffenstein (Rudi Roubinek) der höfische Fuhrpark und der Weinkeller entsprechend entschlackt wurden, wird Markus Marterbauer – u. a. Chefökonom der Arbeiterkammer und Experte im Budgetausschuss des Nationalrats – befragt. Anschließend gibt Seine Majestät Anweisung, diese unsinnige Armut sofort zu beenden!

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at