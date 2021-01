LeasePlan Mobility Insights Report: Corona-Pandemie verursacht nachhaltige Änderung der Mobilität in Österreich

Deutliche Präferenz für Sicherheit und Komfort des eigenen Autos. Interesse am Umstieg auf E-Fahrzeuge steigt, besonders im Gewerbe

Der LeasePlan Mobility Insights Report zeigt, dass das eigene Auto als sichere und komfortable Art der Fortbewegung besonders in Krisenzeiten eine entscheidende Bedeutung hat und damit auch langfristig ein wichtiger Teil des Mobilitäts-Mix bleiben wird. Der Wunsch nach nachhaltiger, emissionsfreier Mobilität steigt auch im Individualverkehr deutlich. Staatliche Stellen sind daher mehr denn je gefragt, bestehende Hürden für den Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu beseitigen, um so die Wechselbereitschaft bei den Österreicherinnen und Österreichern weiter zu erhöhen Hessel Kaastra, CEO LeasePlan Österreich

Wien (OTS) - LeasePlan, der führende Spezialist für Fuhrparkmanagement und Car-as-a-Service, hat den ersten Teil seiner in 22 Ländern durchgeführten Umfrage „Mobility Insights Report“ veröffentlicht, welcher sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Mobilitätsverhalten beschäftigt. Der Bericht zeigt, dass wieder deutlich mehr Menschen in Österreich das eigene Auto aufgrund von Sicherheit und Komfort anderen Mobilitätsangeboten vorziehen. Auch das Bewusstsein über den Klimawandel und seine Auswirkungen ist durch die Pandemie gestiegen, was sich positiv auf den Wechselwillen zu emissionsfreien Fahrzeugen ausgewirkt hat.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie unvorhersehbare Ereignisse die Welt von einem Tag auf den anderen verändern können. Dadurch hat sich auch der Zugang zum Thema Mobilität bei den Menschen deutlich verändert, wie der LeasePlan Mobility Insights Report „Neue Normalität“ deutlich macht. Der Mobility Insights Report ist eine umfassende Umfrage unter AutofahrerInnen zu den wichtigsten Themen der Branche, welche in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Ipsos durchgeführt wurde. Befragt wurden über 5.000 AutofahrerInnen aller Altersgruppen in 22 Ländern, darunter auch Österreich.

Rund die Hälfte der Befragten gab an, im aktuellen Corona-Umfeld öffentliche Verkehrsmittel nun weniger wahrscheinlich als zuvor zu nutzen. Der Trend geht zum eigenen Auto: Eine Mehrheit von 62,5% sagte in der Befragung, sich jetzt wohler zu fühlen, das eigene Auto statt anderen Mobilitätsangeboten zu verwenden. Im Ländervergleich fällt zwar auf, dass in Staaten mit gut ausgebauten öffentlichen Verkehr wie Österreich, Schweiz und Dänemark die Tendenz zum eigenen Pkw etwas geringer ausfällt (Durchschnitt aller befragten Länder: 76%), dennoch ist überall ein signifikanter Trend hin zum Individualverkehr erkennbar.

Hauptgrund für diese Entwicklung ist ein deutlich gesteigertes Bewusstsein über die Sicherheit und den Komfort des eigenen Autos. Und das führt auch zu einer gesteigerten Nachfrage: So gaben trotz des allgemeinen Rückgangs bei den Autokäufen im vergangenen Jahr rund 54% der Befragten hierzulande an, in den kommenden 5 Jahren ein Auto kaufen oder leasen zu wollen. Doch auch das Bewusstsein über den Klimawandel spielt beim Autokauf eine immer größere Rolle. 27% der Befragten sind nun eher bereit, den eigenen CO2-Fußabdruck durch den Umstieg auf ein emissionsfreies Auto zu reduzieren. Im Ländervergleich (durchschnittlich 40,2%) hinkt Österreich beim Wechselwillen aber noch hinterher. Besonders positiv gegenüber E-Fahrzeugen eingestellt sind Fahrer von Transportern: mehr als zwei Drittel können sich einen Wechsel auf einen E-Transporter vorstellen.

Key Findings LeasePlan Mobility Insights Report “Neue Normalität”

Key Findings des Mobility Insights Report “Neue Normalität”, für den über 5.000 AutofahrerInnen in 22 Ländern befragt wurden:

Seit Beginn der Covid-19-Pandemie nutzen die Befragten in allen 22 Ländern häufiger ihr eigenes Auto (76%) und würden viel seltener auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen (65%).

Die meisten Befragten (79%) sagen, dass die Pandemie ihnen die Sicherheit und den Komfort eines eigenen Fahrzeugs bewusster gemacht hat.

Mehr als die Hälfte der Befragten (53%) gibt an, mit Beginn der Covid-19-Pandemie den Klimawandel als globale Bedrohung ernster zu nehmen. Für viele (47%) hat dieses gesteigerte Bewusstsein dazu geführt, dass sie nun mit größerer Wahrscheinlichkeit auf ein emissionsfreies Elektrofahrzeug umsteigen würden.

Seit dem Beginn der Pandemie nutzen die Befragten vermehrt Online-Shopping und entscheiden sich für eine Lieferung nach Hause (47%), weshalb die Nachfrage nach Lieferfahrzeugen deutlich steigt.

Knapp die Hälfte der Befragten (47%) zeigt sich besorgt über vermehrte Staus und Umweltverschmutzung durch Lieferfahrzeuge nach der Pandemie - aber eine Lösung zeichnet sich ebenfalls ab: Eine große Mehrheit (61%) der Lieferfahrer ist bereit, sich mit anderen Unternehmen abzustimmen, um Staus zu reduzieren, sowie auf emissionsfreie E-Transporter (75%) zu wechseln, um die Umweltverschmutzung zu reduzieren.

Erläuterungen zum Mobility Insights Report “Neue Normalität”:

Der LeasePlan Mobility Insights Report ist eine jährliche Umfrage unter AutofahrerInnen zu wichtigen Themen der Branche. Sie wird in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Ipsos erstellt. Frühere Berichte wurden unter dem Namen LeasePlan Mobility Monitor veröffentlicht.



Die Umfrage wurde in folgenden 22 Ländern durchgeführt: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Schweden, Spanien, Türkei, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten von Amerika.

Die aktuelle Umfrage ist in drei Themenblöcke geteilt: 1) Mobilität in der „Neuen Normalität“, 2) Elektrofahrzeuge & Nachhaltigkeit und 3) Autodaten & Datenschutz

