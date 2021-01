Vinzenz Gruppe stellt neue Employer Branding Kampagne vor

Arbeitsplatz Krankenhaus: Im Mittelpunkt stehen die Kraft der Gemeinschaft und die persönlichen Talente der Mitarbeiter*innen.

Wien (OTS) - Seit heute, 26. Jänner 2021, gibt es einen neuen Employer Branding Auftritt der Vinzenz Gruppe und ihrer Ordenskrankenhäuser. In Inseraten, Videos und vielen zusätzlichen Einzelmaßnahmen bieten sie einen Einblick in die Arbeitswelt der Vinzenz Gruppe und zeigen, dass sie mehr als nur einen Job in einem modernen Arbeitsumfeld anbieten. „Die Kraft der Gemeinschaft unser Krankenhäuser ermöglicht es den Mitarbeiter*innen, entsprechend ihrer Talente menschlich und fachlich zu wachsen. Auf diese Weise kann jede und jeder einen Beitrag zu einem Gesundheitswesen zu leisten, in dem kompetente Medizin und Pflege wirklich von Herzen kommen“, erklärt Dr. Michael Heinisch, Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe.

Der Erfolg von Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen hängt in Zukunft immer mehr davon ab, ob die richtigen Mitarbeiter*innen gefunden werden können. „Daher haben wir zusammengefasst, welche Stärken und Vorteile unsere Krankenhäuser bieten und einen Plan erstellt, wie wir die Informationen darüber Interessent*innen, potentiellen und bereits aktiven Mitarbeiter*innen zur Verfügung stellen können“, so Heinisch.

Auf die Werte kommt es an!

Die neue Kampagne der Vinzenz Gruppe basiert auf drei grundlegenden Wertesäulen. Ein Arbeitsplatz in der Vinzenz Gruppe soll als „verbindend“, „entfaltend“ sowie „tragend“ erlebt werden und sich positiv auf das Miteinander auswirken. „Menschen ist es immer wichtiger, dass ihre persönlichen Wertevorstellungen mit jenen des zukünftigen Arbeitgebers übereinstimmen“, sagt Heinisch. Für diese Menschen haben die von Frauenorden gegründeten Krankenhäuser der Vinzenz Gruppe ein vielfältiges Angebot, weil sie in Medizin und Pflege nicht nur höchste Qualität bieten, sondern ihr Augenmerk auf den Menschen als Ganzes richten. Heinisch: „Gesundheit, die von Herzen kommt, muss gelebt werden.“ Dazu gehören höchste medizinische Kompetenz, bestmögliche menschliche Nähe und innovative Zugänge. „Mit Hilfe eines modernen Managements schaffen wir Raum für die persönliche Entfaltung der Mitarbeiter*innen“, erklärt der Geschäftsführer. So können sie zum Beispiel auf zahlreiche Teilzeitmodelle zurückgreifen, die an persönliche Bedürfnisse angepasst werden. Die Unterstützung ihrer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung hat innerhalb der Gruppe einen hohen Stellenwert. Regelmäßige Befragungen der Mitarbeiter*innen stellen den Krankenhäusern in der Vinzenz Gruppe ein gutes Zeugnis aus: 88 Prozent arbeiten gerne dort.

Mitarbeiter*innen wurden zu Models

„Die neue Employer Branding Kampagne macht unsere Werte als Arbeitgeber-Marke sichtbar und erlebbar“, sagt Heinisch. Um die reale Arbeitswelt der Mitarbeiter*innen zu zeigen, hat die Vinzenz Gruppe auf professionelle Modells verzichtet. Diese Rolle übernahmen stattdessen zahlreiche Mitarbeiter*innen aus den einzelnen Krankenhäusern. Sie zeigen ihre privaten Hobbies und bestätigen damit, dass in den Einrichtungen der Vinzenz Gruppe Individualität großgeschrieben wird und die Mitarbeiter*innen ihre unterschiedlichsten Talente für das Wohl der Menschen einbringen können. „Für die aktive Unterstützung dieser Kampagne möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen herzlich bedanken“, so Heinisch abschließend.

