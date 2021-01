ORF III am Mittwoch: Dreiteiliger Schladming-Themenabend u. a. mit „Heimat Österreich: Das unbekannte Schladming“

Außerdem: „Land der Berge“-Zweiteiler „Schladminger Bergwelten“ und „MERYNS sprechzimmer: Viren in uns – Grippe oder Corona?“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information begibt sich am Mittwoch, dem 27. Jänner 2021, anlässlich der 24. Ausgabe des „Nightrace“ (am 26. Jänner ab 17.00 bzw. 20.15 Uhr live in ORF 1) nach Schladming, durch dessen unberührte Natur „Heimat Österreich“ und „Land der Berge“ führen. Danach dreht sich in „MERYNS sprechzimmer“ und „treffpunkt medizin“ alles um Viren sowie um die Frage, wie man Corona-Erkrankung und grippalen Infekt unterscheiden kann. Um 9.30 Uhr liefert „ORF III AKTUELL“ einen Überblick über das aktuelle Geschehen.

Den Hauptabend-Auftakt macht die „Heimat Österreich“-Doku „Das unbekannte Schladming“ (20.15 Uhr). Denn abseits des Weltcup-Trubels ist Schladming immer noch das, was es einst war: ein beschaulicher Ort voller landschaftlicher Reize, geprägt von der Idylle einer bergbäuerlichen Lebenskultur. „Land der Berge“ zeigt anschließend um 21.05 Uhr den Doku-Zweiteiler „Schladminger Bergwelten“ über die Entwicklung der steirischen Gemeinde von einer Naturlandschaft zur Kulturlandschaft, die mit und von der wilden Natur lebt.

Danach rücken in ORF III Gesundheitsthemen in den Mittelpunkt:

„MERYNS sprechzimmer“ befasst sich um 22.45 Uhr mit dem spannenden Thema „Viren in uns – Grippe oder Corona?“. Obwohl die anfänglichen Symptome der beiden Krankheiten ähnlich sind, lösen sie völlig unterschiedliche Virenstämme aus. Gemeinsam mit Dr.in Monika Redlberger-Fritz (Virologin, Meduni Wien) und Dr. Bernd Schrutz (Allgemeinmediziner) gibt Internist Siegfried Meryn Antworten auf Fragen: Wie wird sich die aktuelle Situation in Anbetracht des üblichen „Influenza-Höhepunkts“ Ende Jänner entwickeln? Wie riskant ist eine Doppelinfektion? Und wie kann man feststellen, welche Infektion im Körper wütet?„treffpunkt medizin“ stellt in „Das Imperium der Viren: Lautlose Killer“ (23.35 Uhr) anschließend exemplarisch den Ausbruch des SARS-Virus nach, das 2003 von Hongkong aus die Welt bedrohte.

