Fünf neue Ö1-Podcasts: von Verwerfungen des Kosmos bis zu einem Blick hinter die Ö1-Kulissen

Wien (OTS) - Ö1 startet fünf neue Podcasts: „Klima - was tun?“ (27.1.), „Klien und Klien. Neue Musik im Härtetest“ (27.1.), „Aigners Universum“ (28.1.), „Märchen mit Markus Meyer“ (1.2.) und „Making of Ö1“ (6.2.). Zu hören sind sie unter https://radiothek.orf.at/podcasts.

In „Klima - was tun?“ (ab 27.1.) trifft Aimie Rehburg Unternehmer/innen, Künstler/innen, sowie Jung und Alt von nebenan, spricht mit ihnen über deren Best-Practices und Schwierigkeiten im Alltag rund um einen nachhaltigen Klimaschutz. Mit Expert/innen klopft sie Fakten ab und bietet eine Online-Plattform zum Posten von Ideen und für konstruktiven Austausch.

Kabarettist Peter Klien und sein Bruder, der Komponist Volkmar Klien, hören Schlüsselwerke der zeitgenössischen Musik neu – und reden drüber. Der Podcast „Klien und Klien. Neue Musik im Härtetest“ startet am 27. Jänner.

In „Aigners Universum“ (ab 28.1.) fasst der streitbare und originelle Quantenphysiker Florian Aigner für Ö1 seine Gedanken über spektakuläre Wissenschaft, Verwerfungen des Kosmos, über weit verbreitete Denkfehler, gut abgehangene Klischees oder elegant versteckten Aberglauben in eine Kolumne.

In „Märchen mit Markus Meyer“ (ab 1.2.) erzählt der Burgschauspieler im Februar jeden Wochentag Märchen – bekannte oder vergessene, mit einem persönlichen Vorwort dazu, was an jedem schön, interessant oder auch befremdlich erscheint, und was man beim (Wieder-)Hören entdecken kann.

Bernhard Fellinger, Radiomacher aus Leidenschaft, entführt in „Making of Ö1“ (ab 6.2.) in das Ö1-Universum und organisiert akustische Treffen mit Radiomacher/innen. Das Spektrum reicht vom Ö1-Wunschbeauftragten, der Musikwünsche der Hörer/innen recherchiert und zu einer bunten Sendung zusammenstellt, bis zu einer Tonmeisterin, die sich für die im Wiener Funkhaus produzierten Hörspiele mit den verschiedenen Arten von Stille beschäftigt, damit die jeweils passende in bestimmten Szenen eingesetzt werden kann.

