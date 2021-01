Jochen Hiller ist neuer Geschäftsführer von British American Tobacco Austria

Wien (OTS) - Führungswechsel bei British American Tobacco Austria. Jochen Hiller (41) hat mit 1.12.2020 die Geschäftsführung für Österreich übernommen.

" Österreich spielt eine wichtige Rolle bei der Erfüllung unseres Unternehmenszwecks, ‚A Better Tomorrow‘ ", so Jochen Hiller. „Wir befinden uns in einem wichtigen Transformationsprozess, der außerordentlich erfolgreich mit meinem geschätzten Vorgänger Roland Rausch begonnen hat, dem ich hierfür an dieser Stelle ausdrücklich danken möchte. Ich freue mich darauf, diesen Wandel hin zu einer größeren Auswahl an genussvollen und risikoreduzierten Produkten gemeinsam mit einem sehr engagierten und erfolgreichen Team in Österreich fortzusetzen.“

Wichtig ist für Jochen Hiller eine aufgeklärte, sachliche Kommunikation zwischen der Branche und der Politik und zu den Konsumenten: " Wir müssen das Thema „Harm Reduction“ konsequent und offensiv gemeinsam mit Wissenschaft, Politik und Tabakmonopol vorantreiben. Es handelt sich hierbei um eine große gesundheitspolitische Chance! Aber: Wenn die Zielgruppe der erwachsenen Nikotinverwender nicht faktenbasiert über Alternativen informiert wird, dann ist niemandem geholfen. "

Hiller will den Wandel in dieser wichtigen Phase als General Manager für Österreich und Mitglied des Leadership Teams der Area Central Europe North – bestehend aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen und den Baltics, aktiv gestalten: " Veränderung ist immer eine Herausforderung. Wenn es sich um eine innovative Neuausrichtung handelt, die sowohl die Produkte als auch den Mindset betrifft, ist es besonders spannend. "

Seit 16 Jahren entwickelt Jochen Hiller innovative Kampagnen und Strategien für BAT Produkte. Zuletzt war er in der Londoner Konzernzentrale für die Entwicklung von Vermarktungsstrategien für potenziell risikoreduzierte Produkte (PRRPS) in bestehenden und neuen Märkten verantwortlich. Zuvor arbeitete er in Hamburg in den 12 Jahren bei BAT in diversen Managerpositionen für die großen BAT Marken wie z.B. Lucky Strike, Pall Mall, Vogue, Parisienne und auch für die E-Cigarettenmarke VYPE (heute: VUSE) als Senior Brand and Shopper Marketing Manager Next Generation Products.

Jochen Hiller wurde 1979 in Aalen in Baden-Württemberg (Deutschland) geboren, hat sehr erfolgreich das Studium der Außenwirtschaft in der Hochschule Reutlingen mit Studienschwerpunkten Internationales Marketing-Management, Außenhandel und Internationale Unternehmensführung absolviert.

Über BAT

BAT ist eines der weltweit führenden Konsumgüterunternehmen und bietet Millionen Konsumenten auf der ganzen Welt Tabak- und Nikotinprodukte verschiedener Kategorien an.

Das Unternehmen beschäftigt mehr als 53.000 Menschen und ist in über 180 Ländern an 11 Millionen Verkaufsorten mit seinen Marken vertreten. Das strategische Sortiment besteht aus den globalen Zigarettenmarken sowie einer wachsenden Anzahl an potenziell risikoreduzierten Produkten. Dazu gehören neben Dampf- und Tabakerhitzungsprodukten auch traditionelle sowie moderne Produkte zum oralen Gebrauch.



In der Area Central Europe North – bestehend aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Baltics – beinhaltet das Sortiment von BAT einige der beliebtesten Tabakmarken wie etwa Lucky Strike, Pall Mall, Dunhill, Vogue und Parisienne. Neben dem traditionellen Tabakgeschäft bietet das Unternehmen hier auch Produkte der neuen Kategorien an: Die weltweit bekannte E-Zigarette Vype bzw. Vuse, sowie VELO (vorher LYFT), ein innovatives, komplett weißes, tabakfreies Nikotinprodukt zum oralen Gebrauch.



BAT verfügt in Central Europe North nicht nur über drei Fabriken, sondern auch über Einzelhandelsketten für Produkte der neuen Kategorien. Das Unternehmen beschäftigt in den Ländern der CEN Area insgesamt mehr als 5.000 Menschen.

