Greenstorm blickt in die Zukunft

Kufstein (OTS) - Greenstorm, der e-Mobilitätsspezialist aus Österreich, arbeitet unter neuer Führung daran, seine Marktstellung auszubauen und weiterhin profitables Wachstum zu generieren.

Carsten Greiner hat die Geschäftsführung als CEO übernommen. Als ehemaliger Europachef der Mietwagensparte von Expedia, und Gründer und ehemaliger CEO der Onlineplattform CarDelMar bringt Greiner eine reichhaltige Erfahrung im Europäischen Mobilitäts- und Technologiesektor mit. Mathias Klein, seit 15 Jahren als CFO im Tourismussektor tätig, agiert als CFO der Greenstorm und wurde ebenfalls zum Geschäftsführer bestellt.

Der Geschäftsführung steht ein Beirat zur Seite, dem unter Führung des Deutschen Unternehmers Stephan Gittel, der ehemalige CEO und Mitgründer von Greenstorm Richard Hirschhuber, der Unternehmer Steffen David sowie Vertreter von Bregal Milestone angehören. Die London-basierte Wachstumskapitalgesellschaft ist seit 2018 in Greenstorm investiert.

Carsten Greiner kommentiert: «Die Corona-Pandemie hat den Tourismussektor hart getroffen, aber unsere attraktiven e-Mobilitätsangebote sind für Hotels und Firmenkunden relevanter denn je. Das Greenstorm Team arbeitet auf Hochtouren daran, optimale Servicequalität zu garantieren, unsere Technologieplattform weiterzuentwickeln, und weiter zu expandieren.»



Über Greenstorm

Greenstorm, mit Sitz in Kufstein/Tirol, bietet der gehobenen Hotellerie innovative

e-Mobilitätsprodukte wie e-Bikes und e-Cars im Rahmen eines einzigartigen Vermietkonzeptes an und ist damit neben einem der hochwertigsten Service-Anbieter im Mobilitätsmarkt auch einer der größten Vermarkter gebrauchter e-Bikes in Europa. Weitere Informationen auf greenstorm.eu

Über Bregal Milestone

Bregal Milestone ist eine Wachstumskapitalgesellschaft, die einen paneuropäischen Fonds in der Höhe von 495 Millionen Euro verwaltet. Das Unternehmen agiert als strategischer Partner für wachstumsstarke Unternehmen im Technologie- und Dienstleistungsbereich. Bregal Milestone ist Teil der Bregal Investments Gruppe. Weitere Informationen unter www.bregalmilestone.com

