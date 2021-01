Nach großem Erfolg der ersten "liftdays": Ankorstore setzt virtuelle Messe für Einzelhändler und Marken fort (FOTO)

Paris (ots) - - B2B-Handelsplattform Ankorstore veranstaltet vom 8. bis 12. Februar wieder seine europaweite Digital-Messe für Einzelhändler und Marken

- 2.800 Marken und 31.000 Einzelhändler erhalten moderne Messe-Alternative - selbst nach Corona

- Auch persönliche Beziehungspflege möglich: Liftdays verknüpft Vorteile von Offline und Online-Veranstaltungen

Ankorstore - Europas führende Online-Plattform, die den stationären Einzelhandel mit Marken und Herstellern verbindet - veranstaltet vom 8. Bis 12. Februar wieder seine europaweite Digital-Messe für Einzelhändler und Marken. Überall fallen klassische Messen zum Ordern von Waren aus. Mit den liftdays erhalten Einzelhändler und Trendmarken für Mode, Kosmetik, Lebensmittel oder Wohnen einen modernen Ersatz. Hier können sie ohne Einschränkungen kaufen, verkaufen, sich austauschen und vernetzen. Ankorstore bietet dabei beiden Seiten erneut außergewöhnliche Konditionen: Markenhändler zahlen für neu gewonnene Kunden keinerlei Provision, Versandkosten und Zahlungsgebühren - und das auf Lebenszeit. Neukunden erhalten hierfür einen Gutschein über 200 Euro, bei dessen Einlösung die Top-Konditionen zum Tragen kommen.

Schon die Veranstaltung im September 2020 konnte eine beeindruckende Bilanz ziehen:

· Alle 40 Sekunden gab es einen Verkauf

· 10.000 Läden haben teilgenommen,

· die mit je einem 200-Euro-Gutschein insgesamt 200.000 Euro gespart haben.

· Jede der 600 teilnehmenden Marken erhielt im Durchschnitt fünf Neukunden

"Die liftdays heben den Service für Marken und Einzelhändler auf ein neues Level. Denn unsere virtuelle Veranstaltung gibt Tausenden von Wiederverkäufern und Marken einen exzellenten Ersatz für die weggefallenen Messen. Mehr noch: Die liftdays sind auf dem besten Weg bei Händlern und Marken ein Shopping-Pflichttermin auf dem B2B Markt zu werden", sagt Ankorstore-Mitgründer und -CEO Pierre-Louis Lacoste.

Hinzutreten andere unschlagbare Vorteile einer Online-Veranstaltung, wie Mateusz Witjes betont, Country Manager Deutschland von Ankorstore: "Bei einer klassischen Messe gibt es naturgemäß viele physische Einschränkungen, auch ohne Corona. Händler können nur eine begrenzte Zahl von Anbietern besuchen, so wie Marken umgedreht nur eine limitierte Anzahl von Kunden begrüßen können. Zudem gibt es hohe Fixkosten für den Stand und für Dienstreisen inklusive der Unterkunft in Hotels. Liftdays behebt diesen Engpass und bietet auch in Nach-Corona-Zeiten eine ideale und effiziente Lösung für den unbegrenzten Austausch mit Geschäftspartnern."

Erste und einzige Messe dieser Art in Europa

Mehr als 2.800 Marken und 31.000 europäische Einzelhändler werden bei dem Event vom 8. bis 12. Februar erwartet. Als Erfinder dieses Formats plant Ankorstore, dieses Event zwei Mal jährlich durchzuführen: Kurz vor der Frühjahrssaison und im Spätsommer zum Ordern des Weihnachtsgeschäfts. Lacoste betont: Mit den Liftdays bieten wir Händlern in ein sicheres, digitales Einkaufserlebnis mit außergewöhnlichen Preisen und Einkaufsbedingungen. Speziell jetzt in Pandemiezeiten ist dies für den Einzelhandel von enormer Bedeutung aber darüber hinaus wollen wir zu einer erfolgreichen Digitalisierung beitragen und die Händler dabei unterstützen.

Witjes abschließend: "Mit diesen Formaten und Interaktionen schaffen wir einen lebendigen Austausch - und verbinden die Vorteile aus beiden Welten. Alle Teilnehmer können so viel Zeit und Geld sparen, Konditionen vergleichen und im Handumdrehen eine Vielzahl von Besuchen tätigen, für die sie sonst einen ganzen Tag bräuchten."

Die Anmeldung zur virtuellen Messe liftdays ist unter folgendem Link möglich:

https://apply.ankorstore.com/lift-days-de/

Über Ankorstore

Ankorstore ist Europas führender Online-Marktplatz und erleichtert die Verbindung von Marken, Herstellern und dem unabhängigen Einzelhandel. Die Plattform ist spezialisiert auf die Bereiche Lebensmittel, Schönheitspflege, Haushaltswaren und Fashion, und vereint mittlerweile mehr als 2.800 Marken und 31.000 Einzelhändler. Neben dem Heimatmarkt Frankreich ist Ankorstore derzeit in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Niederlande, UK und Belgien aktiv.

Rückfragen & Kontakt:

BETTERTRUST GmbH für Ankorstore

Sebastian Here

Fon: +49 (0)30 / 340 60 10 - 88

E-Mail: s.here @ bettertrust.de