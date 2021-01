Medienalarm: Qualys QSC EMEA 2021 startet heute mit einer kostenlosen virtuellen Anwenderkonferenz

Foster City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - 4000+ registrierte Teilnehmer werden aus mehr als 55 Lernsitzungen wählen

Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), ein Pionier und führender Anbieter von Cloud-basierten IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, startet heute seine nächste kostenlose virtuelle Anwenderkonferenz, QSC EMEA 2021. Die Qualys Security Conference (QSC) EMEA 2021 findet vom 25. Januar bis zum 9. Februar statt und bringt mehr als 4000 Kunden, strategische Partner und Branchenexperten für Thought Leadership, Weiterbildung und praktische Schulungen zusammen.

Die Konferenz bietet Sicherheitsexperten und Führungskräften einen Einblick in die disruptiven Veränderungen, denen die Branche gegenübersteht, während Roadmap-Breakouts und Produktdemos das Warum und Wie der Qualys Cloud Platform und Apps präsentieren.

Qualys bringt dieses innovative virtuelle Format nach EMEA und bietet eine größere Auswahl an Sessions, zusätzliche EMEA-Fallstudien und zum ersten Mal ein kostenloses Training für seine EMEA-Kunden an. Die Teilnehmer werden aus mehr als 55 Lernsitzungen über zwei Wochen hinweg wählen können. Die Sitzungen beinhalten:

Keynotes von Qualys-Führungskräften, Philippe Courtot, Chairman und CEO, und Sumedh Thakar, President und Chief Product Officer

Erfahrene CISOs von CRH, AXA, Amadeus und Qualys werden in einer Podiumsdiskussion Strategien zur Reduzierung von Bedrohungen in der digitalen Welt vorstellen

Demos von Qualys-Apps wie VMDR, Multi-Vector EDR, Container Security, Policy Compliance, Web Application Security und unsere kommende XDR-Lösung

Keynotes von führenden EMEA-Kunden wie WINDTRE, Uphold, EPAM, Bankmed und Cembra

Sechs Tage lang kostenlose Schulungen und Zertifizierungskurse zu VMDR, Multi-Vector EDR, Cloud Security Assessment and Response, Container Security Assessment and Response, Unified Compliance und Web App and API Security.

Registrieren Sie sich

Registrierung für QSC EMEA 2021 unter www.qualys.com/qsc/2021/emea/. Wenn Sie live an der Veranstaltung teilnehmen, können Sie Fragen stellen, Antworten einsehen und sich mit Qualys-Ingenieuren und anderen Teilnehmern austauschen. Alle Keynotes werden mit Untertiteln in Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch versehen. Für diejenigen, die nicht an allen Sitzungen teilnehmen können, werden Wiederholungen der Sitzungen zur Verfügung stehen.

Informationen zu Qualys

Qualys, Inc. (Nasdaq: QLYS) ist ein Pionier und führender Anbieter von Cloud-basierten Sicherheits- und Compliance-Lösungen mit über 15.700 aktiven Kunden in mehr als 130 Ländern, darunter die Mehrheit der Forbes Global 100 und Fortune 100. Qualys unterstützt Unternehmen dabei, ihre Sicherheits- und Compliance-Lösungen in einer einzigen Plattform zu rationalisieren und zu konsolidieren und Sicherheit in digitale Transformationsinitiativen einzubauen - für mehr Agilität, bessere Geschäftsergebnisse und erhebliche Kosteneinsparungen.

Die Qualys Cloud Platform und ihre integrierten Cloud-Apps liefern Unternehmen kontinuierlich wichtige Sicherheitsinformationen und ermöglichen es ihnen, das gesamte Spektrum von Auditing, Compliance und Schutz für IT-Systeme und Webanwendungen in On-Premises-, Endpoint-, Cloud-, Container- und mobilen Umgebungen zu automatisieren. Qualys wurde 1999 als eines der ersten SaaS-Sicherheitsunternehmen gegründet und hat strategische Partnerschaften mit führenden Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services, Microsoft Azure und der Google Cloud Platform sowie mit Managed Service Providern und Beratungsunternehmen wie Accenture, BT, Cognizant Technology Solutions, Deutsche Telekom, DXC Technology, Fujitsu, HCL Technologies, IBM, Infosys, NTT, Optiv, SecureWorks, Tata Communications, Verizon und Wipro aufgebaut. Das Unternehmen ist außerdem Gründungsmitglied der Cloud Security Alliance. Weitere Informationen finden Sie unter www.qualys.com.

Qualys und das Qualys-Logo sind geschützte Marken von Qualys, Inc. Alle anderen Produkte oder Namen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

