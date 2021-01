Bis zu 1,4 Millionen sahen zweite Streif-Abfahrt im ORF – nächster Halt: Nightrace

Am 26. Jänner ab 17.00 bzw. 20.15 Uhr live aus Schladming in ORF 1

Wien (OTS) - Das etwas andere lange Kitzbühel-Wochenende geht erst heute (ab 10.15 Uhr in ORF 1) mit dem Super-G zu Ende, zog aber einmal mehr die Sportfans in seinen Bann: Bis zu 1,412 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die zweite Abfahrt am Sonntag, dem 24. Jänner 2021, im Schnitt waren 1,264 Millionen bei 68 Prozent Marktanteil (63 bzw. 79 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 1 live dabei. Bereits die erste Abfahrt am Freitag, dem 22. Jänner, hatten sich bis zu 1,048 Millionen und im Schnitt 907.000 bei 64 Prozent Marktanteil nicht entgehen lassen.

Stark genutzes Streaming-Angebot aus Kitzbühel

Die ORF-Streamings von den Sendungen und Übertragungen zu den Kitzbühel-Abfahrten vom Freitag und gestern wurden ebenfalls stark genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die via Web und App verfügbaren Live-Streams und Video-on-Demands auf der ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Ski Alpin in Österreich insgesamt 432.500 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 1,2 Millionen Bruttoviews (registrierte Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 15,1 Millionen Minuten.

Zeit zum Durchatmen haben die Ski-Fans im ORF jedoch nicht, denn am Dienstag, dem 26. Jänner, wartet bereits der nächste Höhepunkt – das legendäre Nightrace in Schladming. ORF 1 berichtet live ab 17.00 bzw. 20.15 Uhr von den beiden Durchgängen.

Das „Nightrace“ in ORF 1

Zwei Tage nach Kitzbühel steht traditionell der Nachtslalom von Schladming auf dem ORF-Programm. Michael Kögler dirigiert 20 ORF-Kameras (darunter zwei Krankameras), denen auf einer Streckenlänge von 582 Meter kein noch so kleines Detail entgeht. Von der Planai melden sich für den ORF Oliver Polzer und Thomas Sykora, im Zielraum analysieren Rainer Pariasek und Benjamin Raich.

17.00 Uhr: Der Countdown – ORF 1

17.40 Uhr: 1. Durchgang – live in ORF 1

Ab 20.15 Uhr: Countdown und 2. Durchgang – live in ORF 1

Das „Nightrace“ in „Guten Morgen Österreich“

Die Sendung „Guten Morgen Österreich“ (Montag bis Freitag, 6.30 bis 9.00 Uhr, ORF 2) bringt in der Woche von 25. bis 29. Jänner täglich Reportagen aus der Steiermark. Am Tag des „Nightrace“, am 26. Jänner, meldet sich ORF-Steiermark-Redakteur Hannes Kargl zum Thema „Hexenkessel wird zur Ruhezone“ aus Schladming; am Tag danach steht eine Analyse des traditionellen Nachtslaloms auf dem Programm.

Nachbetrachtung in „Talk 1“

Der ORF-Sportkommentator und „Q1“-Moderator Oliver Polzer und Ex-Skistar und ORF-Kokommentator Hans Knauß sprechen am Mittwoch, dem 27. Jänner, um 22.25 Uhr in einer neuen Ausgabe von „Talk 1“ mit Lisa Gadenstätter über das ereignisreiche Kitzbühel-Rennen, den Nachtslalom in Schladming und die bevorstehende Ski-WM im Schatten der Corona-Krise. Außerdem liefern sie unterhaltsame Einblicke in ihre Freundschaft, die sich aus ihrer engen Zusammenarbeit entwickelt hat.

Das „Nightrace“ im ORF Steiermark

Der ORF Steiermark widmet sich mit einem ausführlichen Programmangebot dem 24. „Nightrace“ in Schladming – mit (Live-)Sendungen und Beiträgen in „Steiermark heute“, Radio Steiermark und auf steiermark.ORF.at.

26. Jänner – das Rennen: Am Renntag steht Radio Steiermark ganz im Zeichen des Sports. Von 14.00 bis 15.00 Uhr bringt die Sendung „Hallo Steiermark“ einen Lokalaugenschein der etwas anderen Art und widmet sich auch Fragen, wie u. a. Prominente den Nachtslalom dieses Jahr mitverfolgen, wie die Situation für den Stadionsprecher heuer ist u.v.m. Von 17.00 bis 22.00 Uhr geht es mit einer „EXTRA-Sendung“ weiter – moderiert von Radio Steiermark-Programmchefin Sigrid Hroch. Florian Prates meldet sich mit dem Beginn des ersten Durchgangs live von der Planai und informiert über die Höhepunkte des „Nightrace 2021“. Die Radio Steiermark-Hörer/innen sind damit bei allen Entscheidungen des legendären Rennens dabei.

Ab 18.30 Uhr gibt es außerdem auch News für alle Fußball-Fans: Radio Steiermark-Reporter Rainer Liebich berichtet in Live-Einstiegen vom steirischen Bundesliga-Duell „SK Sturm Graz − TSV Hartberg“.

„Steiermark heute“ bringt am Renntag, am 26. Jänner, einen aktuellen Bericht mit dem Zwischenstand und den spektakulärsten Bildern des ersten Durchgangs. Dazu gibt es einen weiteren Live-Einstieg: Robert Neukirchner meldet sich in der Sendung live mit den Neuigkeiten von der Planai und einer Analyse des ersten Renn-Teils.

27. Jänner: „Das war das Nightrace 2021“ heißt es am Tag nach dem Rennen. „Steiermark heute“ und Radio Steiermark blicken in abschließenden Berichten auf den außergewöhnlichen Nachtslalom 2021 zurück.

steiermark.ORF.at begleitet die Radio- und Fernsehberichterstattung und bringt ausführliche Beiträge über das 24. „Nightrace“ in Schladming

Auch Hitradio Ö3, sport.ORF.at, die ORF-TVthek und der ORF TELETEXT sorgen für eine umfassende Berichterstattung über den Schladminger Nachtslalom.

Umfassende „Nightrace“-Berichterstattung im Web und via App

Ski-Fans können auch via PC, Laptop, Tablet und Smartphone Alles rund um das Schladminger Nightrace abrufen: sport.ORF.at, ORF Ski Alpin und ORF-TVthek bereiten ein umfangreiches Gesamt-Package vor, das von Live-Ticker, Livestream und Video-on-Demands-Highlights über interessante Social-Media-Postings bis zu ausführlichen Storys und Tabellen reicht. Auch der ORF TELETEXT informiert – Live-Ticker inklusive – umfassend über den Nachtslalom.

